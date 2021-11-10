طارق صالح يبحث مع المبعوث الأممي سبل إنهاء الحرب في اليمن

بحث قائد المقاومة الوطنية رئيس المكتب السياسي، العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الأربعاء، سبل إنهاء الحرب في البلاد.

وأكد صالح أن ”العالم إذا أراد فعلاً الوصول لحل سياسي في اليمن، فإن البداية تتمثل بوقف هجوم ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا على محافظة مأرب“.

وأشار صالح، خلال لقائه المبعوث الأممي في مدينة المخا غرب البلاد، إلى أنه ”كما تدخل المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية لتحرير مدينة الحديدة، بحجة الكلفة الإنسانية، فإنه مطالب بموقف مماثل إزاء استمرار العدوان الحوثي على مأرب، والذي يذهب ضحيته المدنيون الأبرياء“.

وتحدث نجل شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، وفقاً للموقع الرسمي الناطق باسم المقاومة الوطنية ”2 ديسمبر“، عن رؤية المكتب السياسي للمقاومة الوطنية للحل، مشيرا إلى أنه ”لا أحد يريد اجتثاث الحوثي وإلغاءه، وأن المطلوب هو دولة مدنية ديمقراطية يحتكم فيها الجميع لصندوق الاقتراع“.

وقال: ”إذا أراد عبدالملك الحوثي أن يصبح رئيساً لليمن فليأتِ عبر صندوق الاقتراع، أما ادعاء الحق الإلهي في الحكم والتسلط على رقاب اليمنيين باسم الله والدين، فإن هذا مرفوض من كل اليمنيين“.

واستعرض العميد طارق صالح، خلال اجتماعه بالمبعوث الأممي، خطوات تأسيس المكتب السياسي للمقاومة الوطنية، مؤكدا أن المكتب ”نافذة مدنية وغير مرتبط بأيديولوجيا دينية، ومفتوح لكل اليمنيين من مختلف المكونات السياسية، الذين ضاقوا ذرعا بالأداء السياسي القائم“.

ودعا العميد طارق صالح إلى ”إشراك كافة الأطراف السياسية في الحوار“.

وتطرق صالح في حديثه إلى استمرار عرقلة ميليشيات الحوثي لتنفيذ بنود اتفاق السويد، وخروقاتها المتواصلة لوقف إطلاق النار، وقصف التجمعات السكنية وزراعة الألغام والعبوات الناسفة، التي ذهب ضحيتها مئات المدنيين الأبرياء.

وأكد ضرورة ”إعادة النظر في آلية عمل بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، بحيث تضمن تنفيذ اتفاق السويد الذي وقع أصلا بحجة الحفاظ على المدنيين وإيقاف الاقتتال“، مشيراً إلى ”التزام القوات المشتركة باتفاق السويد“.

من جانبه، قال المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إن ”الرؤى التي طرحت للحل السياسي للأزمة اليمنية خلال الفترة الماضية كانت مجزأة، وإنه بصدد الإعداد لرؤية شاملة للحل“.

وأكد ضرورة ”وقف الهجوم الحوثي على مدينة مأرب، الذي تسبب في تفاقم المأساة اليمنية، وعرقلة الجهود المبذولة للتهدئة والوصول إلى حل سياسي للأزمة“.