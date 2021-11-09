اليمن.. قوات حكومية تحبط هجمات حوثية جنوب مأرب

أحبطت قوات تابعة للحكومة اليمنية هجمات لميليشيات الحوثيين جنوب مأرب.

ونقل موقع ”سبتمبر نت“ عن الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، قوله إن ”الجيش مسنودًا بالمقاومة الشعبية في مختلف جبهات محافظة مأرب حقق تقدمات نوعية، ونفذ عمليات عسكرية ناجحة، وألحق بها خسائر فادحة في أرواح عناصرها، ومعداتها القتالية بمختلف الجبهات“.

وذكر العميد مجلي أن ”الجيش أفشل كل هجمات الحوثيين على جبهات جنوب المحافظة في ذنة، والجوبة، وأم ريش بحريب، كما نفذ عمليات هجومية ضد عناصرها ومواقعها محرزًا تقدمًا على الأرض“.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الجيش اليمني بأن ”قتلى الميليشيات على هذه الجبهات بالعشرات، كما أن جرحاها بالمئات، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية“.

وأشاد الناطق بطيران التحالف العربي، و“إسناده الكبير والمتواصل والذي نفذ وينفذ الطلعات اليومية على ميليشيات الحوثيين وتعزيزاتها وآلياتها على مختلف الجبهات، وكان له الإسهام الكبير بكسر الميليشيات“.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، أعلن الإثنين، عن تدمير زورق مفخخ مقابل ميناء الحديدة، قامت ميليشيات الحوثيين بتجهيزه لتنفيذ هجوم وشيك، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأشار التحالف في بيان صدر عنه، إلى ”استمرار انتهاك الميليشيات الحوثية لنصوص اتفاق استوكهولم ووقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة“، لافتًا إلى أن ما وصفه بـ“ السلوك الحوثي الإيراني يهدد الملاحة البحرية والتجارة العالمية بمضيق باب المندب، وجنوب البحر الأحمر“.

وذكر التحالف في وقت سابق الإثنين، أن الدفاعات الجوية السعودية دمرت مسيّرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثيين باتجاه خميس مشيط في المملكة العربية السعودية.

ويوم الأحد الماضي، كشف التحالف، عن تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثيين على جبهتي الجوبة، والكسارة، في محافظة مأرب خلال 24 ساعة، موضحًا أن عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 آلية عسكرية للحوثيين إضافة إلى سقوط قتلى بالعشرات بين صفوف الميليشيات الحوثية.

كما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت الماضي، عن تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر ميليشيات الحوثيين في البيضاء، والجوف، وصرواح، في اليمن خلال 24 ساعة“، مبينًا أن خسائر الحوثيين البشرية في العمليات الأخيرة تجاوزت 157 عنصرًا إضافة لتدمير 14 آلية عسكرية.