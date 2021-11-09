مقتل امرأة حامل بانفجار سيارة في عدن

هز انفجار عنيف، مساء الثلاثاء، مدينة خور مكسر، شرقي العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن الانفجار وقع في سيارة مدنية كانت مارة قرب ساحل أبين، فيما لم يُعرف بعد ما إذا كان ناجما عن عبوة ناسفة، أم أن السيارة كانت مفخخة.

وأشارت المصادر، إلى أن الانفجار أدى إلى مقتل امرأة حامل وإصابة زوجها، في حين قالت مصادر أخرى إن السائق أصيب بجراح بليغة في حين توفيت السيدة.

وطبقا للمصادر، فإن الأجهزة الأمنية هرعت إلى موقع الانفجار، بصحبة سيارات الإسعاف.

ونهاية تشرين الأول/ أكتوبر، أدّى انفجار سيارة مفخخة، قرب مطار عدن الدولي، إلى وقوع قتلى وإصابات بينهم أطفال.

وعقب ذلك الانفجار، أشارت شرطة عدن إلى ”أن هذه العمليات اليائسة تأتي عقب الاستتباب الأمني الذي تشهده العاصمة، وضمن المحاولات الإرهابية للعناصر الإجرامية بإرسال رسائل للعالم بأن العاصمة ليست آمنة، سيما وأن التفجير جاء عقب وصول عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي للعاصمة عدن“. بدوره، وجه رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، اللجنة الأمنية بمحافظة عدن ”بإجراء عاجل حول ملابسات هذا التفجير، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف أمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن“. وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، إن رئيس الحكومة يتابع مع اللجنة الأمنية في عدن ملابسات التفجير الذي حدث قرب بوابة مطار عدن الدولي، وما نجم عنه من ضحايا، بينهم أطفال. ونشر المتحدث الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي علي الكثيري بيانا مقتضبا على صفحته الرسمية في فيسبوك، وصف من خلاله ما حدث من تفجير بالقرب من مطار عدن بـ“العمل الإرهابي“ الذي تنفذه ما أسماها بـ ”القوى الظلامية“، مستخدمة المفخخات في حربها كسلاح أخير بعد فشلها في الغزوات العسكرية.

وجاء في بيان الانتقالي أن قوى الشر تواصل تنفيذ عمليات التفجير لاستهداف أمن واستقرار العاصمة عدن وترويع سكانها، إذ نفذت أحدث عملياتها، مساء اليوم، بالقرب من البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي، حيث تم تفجير سيارة مفخخة أودت بحياة عدد من مواطنينا المسالمين، بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر من المدنيين“.