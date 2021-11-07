قائد معسكر "العلم": مشروع "الإخوان" لن ينجح في شبوة (فيديو)

قال العقيد عبدالله النسي، قائد اللواء الخامس نخبة شبوانية في معسكر العلم في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، اليوم الأحد، إن قواته ”حاربت الإرهاب والحوثي، وهي جزء أصيل من المحافظة، وسنعود إليها“، مشددا على أن مشروع ”الإخوان لن ينجح في شبوة“.

وكشف العقيد النسي، في مقطع فيديو نشر اليوم، تفاصيل الهجوم المسلح الذي تعرض له معسكر العلم، من قبل قوات عسكرية تابعة لحزب الإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن)، قبيل انسحابهم منه.

وقال النسي: ”أود أن أوضح للرأي العام وشرفاء شبوة، حقيقة ما حصل، حيث تعرضنا لهجومين، من قبل سلطة الإخوان في محافظة شبوة، في عامي 2019 و2021، بتوجيهات من التنظيم الدولي للجماعة، الذي أصبح يدير المحافظة من الخارج“. مشيرا إلى أن ”عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، قد شاركوا، في كلا الهجومين“، وفق قوله.

ولفت القائد العسكري إلى أنه: ”بدلاً من مواجهة الحوثي، يتم الانتقام من أبناء شبوة، والعمل على تهيئة المحافظة لتسليمها للانقلابيين“، وأضاف ”أخبرتهم سابقا، أننا سنذهب معا لتحرير بيحان، فكان ردهم، بأن الخطر يأتينا من النخبة الشبوانية، أما الحوثي فلن يأتي بأي حال، وكأن بيحان التي سلموها للحوثيين، ليست جزءا من شبوة“.

واعتبر العقيد عبدالله النسي، بأن سلطة الإصلاح في شبوة، ارتكبت ما أسماه ”عيباً أسود“، بحق قوات النخبة الشبوانية، وبحق لجنة الوساطة التي قادها وجهاء ومشايخ من المحافظة، بين الطرفين بخصوص معسكر العلم، لافتاً إلى أنهم ”مازالوا ينتظرون موقفا من المشايخ بشأن حقيقة ما حصل“.

وتابع قائد اللواء الخامس نخبة شبوانية في معسكر العلم: ”نحن قوة أسسها التحالف، وقدمنا نموذجا أمنيا يعرفه كل أبناء شبوة، وحاربنا الإرهاب والحوثي، فنحن إذا جزء أصيل من المحافظة، وسنعود إليها.. ولن ينجح مشروع الإخوان في محافظتنا شبوة“.

وناشد العقيد عبدالله النسي، ”الرئيس عبدربه منصور هادي، والتحالف العربي، وكل الشرفاء من أبناء شبوة، باتخاذ موقف حازم مما يجري في هذه المحافظة“.

وكانت قوات محسوبة على حزب الإصلاح ”الإخواني“، قد سيطرت أواخر الشهر الماضي، على معسكر ”العلم“ في مديرية جردان شمال محافظة شبوة، عقب أيام من انسحاب وحدات عسكرية من قوات التحالف العربي، التي كانت تشرف على المعسكر، بعد تفاهمات أتمتها مع الجانب اليمني.