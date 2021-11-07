التحالف العربي يعلن مقتل 138 حوثيا في الجوبة والكسارة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، مقتل أكثر من 138 عنصرا من ميليشيات الحوثي في الساعات الأربع والعشرين الماضية، خلال غارات نفذها طيران التحالف على مواقع الحوثيين في الجوبة والكسارة بمحيط مأرب، آخر معقل للحكومة الشرعية في شمال البلد الذي تمزقه الحرب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن بيان للتحالف، أنه جرى ”تنفيذ 29 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا في الجوبة والكسارة خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

#التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (17) من الآليات العسكرية والقضاء على (138) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 7, 2021

وأضاف البيان، أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 17 من الآليات العسكرية والقضاء على 138 عنصرا إرهابيا“.

واستهدفت هذه الغارات، الجوبة التي تقع على بعد نحو 50 كلم جنوب مدينة مأرب والكسارة على بعد نحو 30 كلم شمال غرب المدينة الغنية بالنفط.

وتتواصل عمليات الكر والفر بين القوات الموالية للحكومة اليمنية الشرعية المدعومة من قوات التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب، الخاضع مركزها لسيطرة القوات الحكومية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن ميليشيات الحوثي تمكنت، أمس السبت، من استعادة السيطرة على الأجزاء التي فقدتها لصالح القوات الحكومية، من معسكر ”أم ريش“، مقر قوات اللواء 117 مشاة، بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، خلفت قتلى وجرحى، وشاركت فيها طائرات التحالف العربي.

وتزامنت المعارك التي شهدتها مديرية الجوبة جنوبا، مع معارك أخرى شهدتها مديرية صرواح، غربي المحافظة، بعد أن حاولت ميليشيات الحوثيين الهجوم على مواقع تقع تحت سيطرة القوات الحكومية في جبهتي ”المشجح والكسارة“، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات العنيفة تواصلت أيضا في محيط منطقة ”العمود“، وجبال ”الوشحة“ شمال شرق مديرية الجوبة، وامتدت حتى مناطق ”وادي ذنة“ و“الروضة“، جنوبي مديرية صرواح المتاخمة لمديرية الجوبة، وصولا إلى ”عقبة ملعاء“ بين مديريتي حريب والجوبة، وسط عمليات كر وفر من قبل قوات الطرفين.

وتدعم القوات الجوية للتحالف العربي القوات الحكومية التي تحاول صد هجوم الحوثيين على مأرب. وتصاعدت الغارات الجوية والقتال البري في الأسابيع الأخيرة حول المدينة في خضم معركة دامية انطلقت منذ شهر شباط/فبراير الماضي.