الانتقالي الجنوبي: تعيينات هادي في مصافي عدن وشركة النفط تخالف اتفاق الرياض

انتقد المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، اليوم الأحد، قرارات الرئيس عبدربه منصور هادي التي قضت بتعيين مديرين: تنفيذي وعام لكل من شركة مصافي عدن، وشركة النفط اليمنية.

وجاء في بيان على لسان المتحدث باسمه علي عبدالله الكثيري، ونشره الموقع الرسمي للمجلس ”يستهجن المجلس الانتقالي الجنوبي القرارات أحادية الجانب الصادرة، يوم أمس، بشأن شركة مصافي عدن وشركة النفط، وذلك خلافا لنصوص ومضامين اتفاق الرياض، وإمعانا في عرقلة جهود استكمال تنفيذ الاتفاق“.

وتابع: ”نؤكد رفضنا لمثل هذه القرارات وكل ما يترتب عليها“.



وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أصدر، أمس السبت، قرارا جمهوريا حمل رقم 10 لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين محمد يسلم صالح مديرا تنفيذيا لشركة مصافي عدن.

كما صدر القرار الجمهوري رقم 11 لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتعيين عمار ناصر عبدالله العولقي مديرا عاما لشركة النفط اليمنية.

وقضت المادتان الأخريان من كلا القرارين بالعمل بهما فور صدورهما.