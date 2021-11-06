معارك كر وفر في مأرب.. وميليشيا الحوثي تعاود السيطرة على معسكر "أم ريش"

تواصلت عمليات الكر والفر بين القوات الموالية للحكومة اليمنية المدعومة من قوات التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، السبت، في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب، الخاضع مركزها لسيطرة القوات الحكومية.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيات الحوثيين تمكنت السبت، من استعادة السيطرة على الأجزاء التي فقدتها لصالح القوات الحكومية، من معسكر ”أم ريش“، مقر قوات اللواء 117 مشاة، بمديرية الجوبة جنوبي المحافظة، بعد معارك عنيفة بين الطرفين، خلفت قتلى وجرحى، وشاركت فيها طائرات التحالف العربي.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن المواجهات العنيفة تواصلت أيضا في محيط منطقة ”العمود“، وجبال ”الوشحة“ شمال شرق مديرية الجوبة، وامتدت حتى مناطق ”وادي ذنة“ و“الروضة“، جنوبي مديرية صرواح المتاخمة لمديرية الجوبة، وصولا إلى ”عقبة ملعاء“ بين مديريتي حريب والجوبة، وسط عمليات كر وفر من قبل قوات الطرفين.

وترددت أنباء عن تمكن ميليشيات الحوثيين السبت، من السيطرة على منطقة ”العمود“، إلا أن المصادر العسكرية اليمنية نفت هذه الأنباء، وأكدت أن المعارك على أشدها بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثيين في ضواحي المنطقة، بعد أن تمكنت القوات الحكومية، الجمعة الماضية، من تحقيق تقدم على حساب الحوثيين وسيطرتها على عدة مواقع وصولا إلى منطقة ”الميزان“، بعد وصول تعزيزات عسكرية كبيرة للقوات الحكومية.

وتزامنت المعارك التي شهدتها مديرية الجوبة جنوبا، مع معارك أخرى شهدتها مديرية صرواح، غربي المحافظة، بعد أن حاولت ميليشيات الحوثيين الهجوم على مواقع تقع تحت سيطرة القوات الحكومية في جبهتي ”المشجح والكسارة“، ما أدى إلى مواجهات عنيفة بين الجانبين.

وقال محافظ محافظة مأرب، اللواء، سلطات العرادة، ”إن سقوط بعض المديريات سواء في البيضاء أو شبوة أو مأرب ليس معيباً، وإن ذلك من طبيعة الحروب، فالحرب سجال، ورجال هذه المديريات الذين قاتلوا الميليشيا، سيقاتلونهم اليوم مرة أخرى إلى جانب جميع أبناء الشعب اليمني“.

وأضاف في حديث لوسائل الإعلام، نقلته وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن مأرب ”صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني، ولن تصل ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مبتغاها“، وأن ”اليمنيين سيرون في الأيام القادمة ما تقر به الأعين“.