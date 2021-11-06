اللواء سلطان العرادة: ميليشيا الحوثي الإيرانية لن تصل إلى مبتغاها في مأرب

أكد محافظ مأرب اليمنية اللواء سلطان العرادة أن المدينة صمدت وستصمد في وجه المشروع الذي تقوده إيران عبر ميليشيات الحوثي، وتمردها على الشرعية، مضيفا أن ميليشيا الحوثي الإيرانية ”لن تصل إلى مبتغاها في مأرب“.

وقال العرادة، عقب اجتماع موسع للجنة الأمنية في المحافظة، ”إن مأرب وكما كسرت أنوف ميليشيا الحوثي الإيرانية في البداية، ستقضي على هذا المشروع في النهاية، وهي اليوم برجالها والجيش الوطني وأمنها وبالشعب اليمني، والتحالف العربي، تقف لصد هذا المشروع الدخيل على البلد“.

وأشار إلى أن إيران ”تدير المعركة من داخل صنعاء من خلال ضباطها وخبرائها الموجودين“، لكنه أكد أن المعركة في مأرب ”معركة كرامة ومن التسطيح إهداء هذا الفخر لحزب أو جهة معينة“.

وأضاف، وجها كلامه لجماعة الحوثي التي تخوض قتالًا داميًا منذ عدة أشهر لدخول مدينة مأرب الغنية بالنفط والغاز: ”المدينة صمدت وستصمد في وجه المشروع الإيراني.. ولن تصل ميليشيا الحوثي الإيرانية إلى مبتغاها، واليمنيون سيرون في الأيام القادمة ما تقر به الأعين“، وفق تعبيره.

وتحدث محافظ مأرب، في تصريح متلفز بث مساء السبت، عن سقوط بعض مديريات المحافظة، قائلا: ”ليس معيبا وذلك من طبيعة الحروب، فالحرب سجال، ورجال هذه المديريات الذين قاتلوا الميليشيات سيقاتلونهم اليوم مرة أخرى إلى جانب جميع أبناء الشعب اليمني“، مؤكدا ”دعم القيادة السياسية اليمنية بكل ما تملك من قوة للمعركة، وليس بالضرورة أن يظهر ذلك للجميع، لكن في حقيقة الأمر القيادة السياسية هي من تدعمنا“.

وفيما يتعلق بالوضع الداخلي الذي تعيشه مناطق سيطرة الحوثي، قال العرادة: ”اليمنيون في المناطق الخاضعة للميليشيات يعيشون مكرهين ولا يريدون بقاء الحوثي لحظة واحدة“، مستدلا على ذلك بـ“النزوح الكبير والهائل إلى المحافظات المحررة“.

وأكد أن ”هذا النزوح يزيد من مسؤوليات السلطة المحلية في مأرب، ويحتم على الحكومة أن تقوم بمسؤولياتها في مساندة السلطة المحلية للتغلب على الأعباء المترتبة عليه“.

يذكر أن الحوثيين يشنون حملة عسكرية على محافظة مأرب منذ شهر شباط/ فبراير الماضي؛ سعيا لإحراز أي تقدم يقربهم من المدينة التي تعتبر مركز العمليات العسكرية الحكومية ضد الميليشيات في شمال البلاد، وهو ما تسبب في خلق موجة نزوح للأهالي، وضاعف من حجم المعاناة الإنسانية.