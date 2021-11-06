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التحالف العربي يعلن مقتل 157 حوثيا في غارات على البيضاء والجوف وصرواح
تاريخ النشر: 06 نوفمبر 2021 17:40 GMT
تاريخ التحديث: 06 نوفمبر 2021 20:35 GMT

التحالف العربي يعلن مقتل 157 حوثيا في غارات على البيضاء والجوف وصرواح

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات نفذها طيران التحالف على مواقع

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المصدر: أ ف ب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات نفذها طيران التحالف على مواقع الحوثيين في كل من البيضاء والجوف وصرواح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن بيان للتحالف أنه جرى ”تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في البيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

وأضاف البيان أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً“.

تأتي هذه التطورات غداة تحقيق ميليشيات الحوثيين تقدما ميدانيا على حساب قوات الجيش اليمني، جنوبي محافظة مأرب النفطية، وذلك بعد معارك عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“ إن ”ميليشيات الحوثيين شنت هجمات مكثفة ومتتالية على معسكر أم ريش، مقر اللواء 117 مشاة، وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل، إثر انسحاب قوات الجيش ومسلحي القبائل منه“.

وبحسب المصادر، فإن السيطرة على معسكر ”أم ريش“ والمرتفعات الجبلية القريبة منه تجعل ميليشيات الحوثيين قريبة من حقول النفط والغاز في منطقة ”صافر“، وتمكنها من فتح محور ثالث لعملية الهجوم على مرتفعات ”البلق“ الجبلية، آخر نقاط تمركز القوات الحكومية المدافعة عن المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، مركز المحافظة.

ويوم الخميس، قال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن ميليشيات الحوثيين ”تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الغربية من مأرب، بمشاركة من طائرات التحالف العربي“.

ونقل الموقع تصريحات لقادة ميدانيين لدى الجيش اليمني يتحدثون فيها عن ”سقوط المئات من عناصر ميليشيات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قيادات ميدانية، وتكبدها خسائر مادية وآليات عسكرية خلال الأيام الماضية، في الجبهات الجنوبية من المحافظة“.

والأسبوع الماضي، أقر مسؤول عسكري حكومي بأن عناصر ميليشيا الحوثي يتقدمون باتجاه مأرب، رغم الخسائر المبلغ عنها.

وفي الوقت نفسه، قال الحوثيون إنهم ”قريبون جدا“ من مركز المدينة.

ومنذ شهر شباط/ فبراير الماضي، تشن ميليشيات الحوثيين حملة عسكرية كبيرة من مختلف الأطراف المحيطة بمركز محافظة مأرب؛ سعيا لإحراز أي تقدم يقربها من المدينة التي تعتبر مركز العمليات العسكرية الحكومية ضد الميليشيات في شمال البلاد، وهو ما تسبب في خلق موجة نزوح للأهالي، وضاعف من حجم المعاناة الإنسانية.

 

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