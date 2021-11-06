التحالف العربي يعلن مقتل 157 حوثيا في غارات على البيضاء والجوف وصرواح

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، مقتل 157 عنصرا من ميليشيات الحوثي خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء غارات نفذها طيران التحالف على مواقع الحوثيين في كل من البيضاء والجوف وصرواح.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن بيان للتحالف أنه جرى ”تنفيذ 32 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا الحوثية في البيضاء والجوف وصرواح خلال الساعات الـ 24 الماضية“.

#التحالف: عمليات الاستهداف شملت تدمير (14) من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من (157) عنصراً إرهابياً.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) November 6, 2021

وأضاف البيان أن ”عمليات الاستهداف شملت تدمير 14 من الآليات العسكرية، والقضاء على أكثر من 157 عنصراً إرهابياً“.

تأتي هذه التطورات غداة تحقيق ميليشيات الحوثيين تقدما ميدانيا على حساب قوات الجيش اليمني، جنوبي محافظة مأرب النفطية، وذلك بعد معارك عنيفة، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“ إن ”ميليشيات الحوثيين شنت هجمات مكثفة ومتتالية على معسكر أم ريش، مقر اللواء 117 مشاة، وتمكنت من السيطرة عليه بالكامل، إثر انسحاب قوات الجيش ومسلحي القبائل منه“.

وبحسب المصادر، فإن السيطرة على معسكر ”أم ريش“ والمرتفعات الجبلية القريبة منه تجعل ميليشيات الحوثيين قريبة من حقول النفط والغاز في منطقة ”صافر“، وتمكنها من فتح محور ثالث لعملية الهجوم على مرتفعات ”البلق“ الجبلية، آخر نقاط تمركز القوات الحكومية المدافعة عن المدخل الجنوبي لمدينة مأرب، مركز المحافظة.

ويوم الخميس، قال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن ميليشيات الحوثيين ”تكبدت خسائر بشرية ومادية كبيرة، في الجبهة الغربية من مأرب، بمشاركة من طائرات التحالف العربي“.

ونقل الموقع تصريحات لقادة ميدانيين لدى الجيش اليمني يتحدثون فيها عن ”سقوط المئات من عناصر ميليشيات الحوثيين بين قتيل وجريح وأسير، بينهم قيادات ميدانية، وتكبدها خسائر مادية وآليات عسكرية خلال الأيام الماضية، في الجبهات الجنوبية من المحافظة“.

والأسبوع الماضي، أقر مسؤول عسكري حكومي بأن عناصر ميليشيا الحوثي يتقدمون باتجاه مأرب، رغم الخسائر المبلغ عنها.

وفي الوقت نفسه، قال الحوثيون إنهم ”قريبون جدا“ من مركز المدينة.