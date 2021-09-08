ميليشيات الحوثي تختطف فنانا يمنيا من أمام منزله في صنعاء

اختطفت ميليشيات الحوثي الانقلابية، اليوم الأربعاء، الفنان يوسف البدجي من أمام منزله في العاصمة اليمنية صنعاء.

واختطف الفنان اليمني على خلفية ظهوره في أحد البرامج الفنية المعروضة على إحدى القنوات المحلية المعارضة للميليشيات المتمردة.

وفي هذا الصدد، اعتبر وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية معمر الإرياني: ”‏اختطاف ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران للفنان يوسف البدجي من أمام منزله في العاصمة المختطفة ‎صنعاء، امتدادا لحملات الاستهداف الممنهج للفن وملاحقة الفنانين والاعتداء عليهم ودفع العشرات منهم للفرار خارج البلد، ومنع الغناء في الأعراس والمناسبات العامة، وتصنيفه أحد المحرمات“.

‏‏وقال الإرياني، في سلسلة تغريدات أوردها عبر حسابه الشخصي على موقع ”تويتر“: ”هذا العمل الجبان يعكس همجية ميليشيا الحوثي، ومحاولاتها فرض أفكارها الظلامية على المجتمع بالقوة، وتنصيب نفسها وصياً على سلوكيات الناس وخصوصياتهم، وتكريس الأحكام التي طبقتها التنظيمات الإرهابية ”القاعدة، داعش“ في مناطق تواجدها، وأن مستقبل مظلم ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من رقابهم“.

٢-هذا العمل الجبان يعكس همجية مليشيا الحوثي، ومحاولاتها فرض افكارها الظلامية على المجتمع بالقوة، وتنصيب نفسها وصيا على سلوكيات الناس وخصوصياتهم، وتكريس الأحكام التي طبقتها التنظيمات الارهابية "القاعدة، داعش" في مناطق تواجدها، وأن مستقبل مظلم ينتظر اليمنيين فيما لو تمكنت من رقابهم pic.twitter.com/6tqCIjr2yl — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 8, 2021

وجدد الوزير اليمني مطالبة المجتمع الد‏ولي بإدانة انتهاكات الحوثيين بحق أبناء الشعب اليمني، قائلاً: ”ونجدد مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم، بإدانة أعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه ميليشيات الحوثي بحق الفن والفنانين في مناطق سيطرتها، وقمع ومصادرة الحقوق والحريات، وفرض أفكارها المتخلفة على المجتمع“.

٣-نجدد مطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والامريكي ومنظمات حقوق الانسان وكل الشرفاء والأحرار في العالم بإدانة أعمال القمع والتنكيل الذي تمارسه مليشيا الحوثي بحق الفن والفنانين في مناطق سيطرتها، وقمع ومصادرة الحقوق والحريات، وفرض أفكارها المتخلفة على المجتمع pic.twitter.com/0vSCuqMYuQ — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 8, 2021

ونشرت صفحة الفنان البدجي على ”فيس بوك“، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، منشوراً مقتضباً يفيد باعتقاله أثناء تواجده أمام منزله بصنعاء صباح اليوم الأربعاء، من قبل قوات الأمن التابعة للميليشيات الحوثية.

وكان الاعتقال وفقاً للمنشور، أنه ”بسبب عرض برنامج ضيوف الفن، الذي يُعرض على شاشة قناة يمن شباب الفضائية، ويقدم فقراته الفنان يوسف البدجي“.

وحادثة اختطاف الفنان يوسف البدجي تأتي بعد أيام فقط من اختطاف مماثل للفنان أصيل أبو بكر، ضمن حملات قمعية تمارسها ميليشيات الحوثي ضد الفنانين في مناطق سيطرتها.

وكانت ميليشيات الحوثي قد أصدرت، مطلع العام الجاري، توجيهات للفنانين والممثلين في مناطق سيطرتها بعدم التعامل مع القنوات الموالية للحكومة، وتوعدت المخالفين بالعقوبات.