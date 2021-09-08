اليمن.. الحوثيون يتعرضون لهجمات وخسائر فادحة في مأرب وتعز

تلقت الميليشيات الحوثية في اليمن، اليوم الأربعاء، خسائر بشرية ومادية فادحة، سواءً عبر المواجهات الميدانية والمعارك القتالية التي تخوضها ضدها قوات الجيش اليمني، أو من خلال الغارات الجوية التي تنفذها مقاتلات التحالف العربي، في كل من محافظتي مأرب وتعز.

ففي مأرب، شمال شرق البلاد، قالت مصادر عسكرية وميدانية إن ”قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية شنّت، اليوم الأربعاء، هجوماً كاسحاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب“ .

كما أكد المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة أن ”الهجوم أسفر عن دحر الميليشيات الحوثية من عدة مواقع كانت تتحصن فيها، وأُلحقت فيها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، فيما استعادت قوات الجيش والمقاومة أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الذخائر“.

وفي الجبهة ذاتها، ”استهدف طيران تحالف دعم الشرعية تجمعات للميليشيات الحوثية، وكبدها خسائر بشرية ومادية كبيرة؛ منها تدمير 4 عربات ومصرع جميع من كانوا على متنها“، بحسب المركز الإعلامي.

إلى ذلك، أعلن الجيش اليمني عن حصيلة الخسائر التي تكبدها الحوثيون، جراء القصف الجوي الذي تعرضت له العناصر المتمردة، فجر اليوم الأربعاء، من قبل مقاتلات التحالف العربي شرق محافظة تعز جنوب غرب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم محور تعز العقيد عبد الباسط البحر، في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“: ”قتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، فجر اليوم، بغارات لطيران التحالف العربي على مواقع المليشيات شرق محافظة تعز“

وأفاد البحر بأن ”مقاتلات التحالف استهدفت بعشر غارات القاعدة الجوية للميليشيات في جبل أومان، و15 قاعدة صاروخية في جبل العلا ومفرق الشرمان، ومحيط مطار تعز وقاعدة طارق الجوية، ومعسكرا للتدريب والتحشيد في مدينة الصالح شرق المدينة“.

وأشار البحر إلى أن ”الغارات استهدفت بدقة عالية أهدافا للميليشيات، وتم تدمير مراكز تخطيط وعمليات، وغرفة لإدارة المعارك والضربات الصاروخية“.

ورجّح المتحدث العسكري مقتل خبراء إيرانيين في جبل أومان وقاعدة طارق الجوية.

وقال إن ”ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر بشرية فادحة، بينها قيادات كبيرة وميدانية، وتدمير عربات ودبابات وأطقم عسكرية“.