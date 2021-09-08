التحالف العربي يشن سلسلة غارات على مواقع الحوثيين بتعز

شنّت طائرات التحالف العربي، فجر الأربعاء، سلسلة غارات جوية على مواقع تابعة لمليشيات الحوثيين، بمحافظة تعز، بعد نحو عام من توقف القصف الجوي في المحافظة.

وقالت مصادر محلية بمحافظة تعز، إن طائرات التحالف العربي، قصفت مواقع مليشيات الحوثيين بأكثر من 10 غارات جوية، تركزت على مطار تعز ومحيطه بمديرية التعزية، شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر أن أصوات الانفجارات هزّت المنطقة، وسط تصاعد لألسنة اللهب، فيما تواصل طائرات التحالف العربي تحليقها في سماء المنطقة.

وقالت قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، في خبر عاجل لها، إن طائرات التحالف العربي استهدفت محيط مطار تعز وجبل أمان بـ15 غارة جوية.

وأشار ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الغارات الجوية استهدفت منصات تابعة لمليشيات الحوثيين لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة قرب مطار الجند ومدينة الصالح، شمالي تعز.

وتشنّ مليشيات الحوثيين، هجمات صاروخية على مواقع في المحافظات الجنوبية المحررة من البلاد بشكل متفرق، كانت آخرها عملية استهداف قاعدة العند العسكرية، قبل أكثر من أسبوع، ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الجنود.

واتهمت الحكومة اليمنية، مليشيات الحوثيين، بشنّ هجوم على مطار عدن الدولي، أواخر العام الماضي، عقب وصول أعضاء الحكومة الجديدة إلى عدن، من خلال إطلاقها الصواريخ من مواقع تمركزها في محافظة تعز، على بعد نحو 100 كليو متر.

وتسيطر مليشيات الحوثيين على الأطراف الشرقية والشمالية وجزءًا من الأطراف الغربية من محافظة تعز، في حين تسيطر القوات الحكومية على الطرف الجنوبي وجزء من الطرف الغربي وقلب مدينة تعز.

وكان زعيم مليشيات الحوثيين، عبدالملك الحوثي، توعد الخميس الماضي، في كلمة تلفزيونية بثّتها قناة ”المسيرة“، بالسيطرة على جميع المدن اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.