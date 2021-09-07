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الجيش اليمني ينتزع "مواقع مهمة" من قبضة الحوثيين غرب مأرب
تاريخ النشر: 07 سبتمبر 2021 20:21 GMT
تاريخ التحديث: 07 سبتمبر 2021 20:45 GMT

الجيش اليمني ينتزع "مواقع مهمة" من قبضة الحوثيين غرب مأرب

انتزعت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، "مواقع مهمة" من قبضة ميليشيات الحوثيين، غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة. وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن

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المصدر: عدن - إرم نيوز

انتزعت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، ”مواقع مهمة“ من قبضة ميليشيات الحوثيين، غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة.

وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان ”مواجهات مستمرة، منذ فجر الثلاثاء، ضد ميليشيات الحوثيين التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على جبهات غرب مأرب“.

وذكر الموقع أن قوات الجيش تمكنت من ”دحر الميليشيات من مواقع مهمة على جبهة الكسارة“، إحدى جبهات مديرية صرواح، غرب المحافظة.

وجاء ذلك تزامنًا مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين في ذات الجبهة، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.

وبحسب قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، فإن طائرات التحالف العربي شنت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 27 غارة جوية على مديرية صرواح، غرب مأرب، و3 غارات أخرى على مديرية مدغل، شمال غرب المحافظة.

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من جانب آخر، قال رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن الضربات التي تلقاها الحوثيون مؤخرًا ألحقت بهم ”هزيمة معنوية ومادية كبيرة“.

وأضاف بن عزيز، خلال حفل تخرج دفعات جديدة لقوات الجيش في مأرب، أن نتائج الضربات ”ظهرت في الميدان خلال الانكسارات التي مُنيت بها على جميع الجبهات“.

من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد ميليشيات الحوثيين لوتيرة عملياتها العسكرية في مأرب ”رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة، وإحلال السلام“.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إن ”هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيات الحوثيين، السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة“.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي يهدف ”لرفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهظة لاستمرار الحرب، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين“.

ودعا الوزير المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، إلى ”القيام بمسؤولياتهم إزاء استمرار تصعيد ميليشيات الحوثيين بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني“.

وأكد أن على المجتمع الدولي إدراك أن ”الميليشيات لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة، وإحلال السلام في اليمن، إلا تحت الضغط السياسي والعسكري“.

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