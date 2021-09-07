الجيش اليمني ينتزع "مواقع مهمة" من قبضة الحوثيين غرب مأرب

انتزعت قوات الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، ”مواقع مهمة“ من قبضة ميليشيات الحوثيين، غرب محافظة مأرب بعد معارك عنيفة.

وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية، إن الجيش والمقاومة الشعبية يخوضان ”مواجهات مستمرة، منذ فجر الثلاثاء، ضد ميليشيات الحوثيين التي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد على جبهات غرب مأرب“.

وذكر الموقع أن قوات الجيش تمكنت من ”دحر الميليشيات من مواقع مهمة على جبهة الكسارة“، إحدى جبهات مديرية صرواح، غرب المحافظة.

وجاء ذلك تزامنًا مع غارات جوية لطائرات التحالف العربي استهدفت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثيين في ذات الجبهة، موقعة خسائر بشرية ومادية في صفوفهم.

وبحسب قناة ”المسيرة“ التابعة للحوثيين، فإن طائرات التحالف العربي شنت، اليوم الثلاثاء، أكثر من 27 غارة جوية على مديرية صرواح، غرب مأرب، و3 غارات أخرى على مديرية مدغل، شمال غرب المحافظة.

من جانب آخر، قال رئيس هيئة الأركان اليمني قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، إن الضربات التي تلقاها الحوثيون مؤخرًا ألحقت بهم ”هزيمة معنوية ومادية كبيرة“.

وأضاف بن عزيز، خلال حفل تخرج دفعات جديدة لقوات الجيش في مأرب، أن نتائج الضربات ”ظهرت في الميدان خلال الانكسارات التي مُنيت بها على جميع الجبهات“.

من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصعيد ميليشيات الحوثيين لوتيرة عملياتها العسكرية في مأرب ”رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة، وإحلال السلام“.

١-تصعيد مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لوتيرة عملياتها العسكرية في محافظة مأرب،وهجماتها الارهابية على الأعيان المدنية في المملكة🇸🇦بالتزامن مع تسلم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ مهامه،رسائل واضحة عن موقفها من الجهود الدولية للتهدئة واحلال السلام — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 7, 2021

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات على ”تويتر“، إن ”هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي ميليشيات الحوثيين، السافر لإرادة المجتمع الدولي، وانقيادها الأعمى خلف الأجندة الإيرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة“.

وأشار إلى أن التصعيد الحوثي يهدف ”لرفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهظة لاستمرار الحرب، والمعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين“.

٢-هذا التصعيد الخطير يؤكد من جديد تحدي مليشيا الحوثي الارهابية السافر لارادة المجتمع الدولي، وأنقيادها الأعمى خلف الأجندة الايرانية الرامية لتقويض جهود التهدئة ورفع وتيرة الصراع في اليمن والمنطقة، وعدم اكتراثها بالكلفة الباهضة لاستمرار الحرب والمعاناة الانسانية المتفاقمة لليمنيين — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 7, 2021

ودعا الوزير المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، والمبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن، إلى ”القيام بمسؤولياتهم إزاء استمرار تصعيد ميليشيات الحوثيين بإيعاز وتخطيط ودعم إيراني“.

٣-ندعو المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الاممي والأمريكي القيام بمسئولياتهم إزاء استمرار تصعيد مليشيا الحوثي بإيعاز وتخطيط ودعم ايراني، وإدراك ان المليشيا لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة واحلال السلام في اليمن إلا تحت الضغط السياسي والعسكري — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 7, 2021

وأكد أن على المجتمع الدولي إدراك أن ”الميليشيات لن ترضخ لدعوات وجهود التهدئة، وإحلال السلام في اليمن، إلا تحت الضغط السياسي والعسكري“.