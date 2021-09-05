جدل واسع بسبب تصريحات تلفزيونية لحيدر أبوبكر العطاس آخر رئيس لليمن الجنوبي

أثارت تصريحات تلفزيونية، أدلى بها آخر رؤساء جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية -قبل إعلان الوحدة اليمنية- حيدر أبو بكر العطاس، في برنامج الذاكرة السياسية المعروض على قناة العربية الفضائية، الكثير من الجدل، لا سيما في شهادته حول أحداث كانون الثاني/يناير عام 1986، والتي كانت بين أعضاء المكتب السياسي الحاكم آنذاك، وشهدت تصفية جسدية لقيادات في تلك الحقبة الزمنية.

واتهم العطاس، علي سالم البيض الذي تولى عقب تلك الأحداث الأمانة العامة للحزب الاشتراكي الحاكم، بمقتل عبدالفتاح إسماعيل، وهو رئيس حكم اليمن الجنوبي في فترة سابقة.

سر مقتل رئيس اليمن الجنوبي الأسبق عبد الفتاح إسماعيل.

حيدر أبو بكر العطاس رئيس جمهورية اليمن الديموقراطية الشعبية السابق للعربية الحلقة الكاملة: https://t.co/V0ddbWcCzg#اليمن#الذاكرة_السياسية@taherbaraka pic.twitter.com/De7D7HGEdZ — العربية برامج (@AlArabiya_shows) September 3, 2021

وقال العطاس في شهادته: ”خرج إسماعيل من الاجتماع الذي شهد مقتل عدد من القيادات، سليمًا، وكان يرافقه البيض، الذي أقدم على قتله فيما بعد“.

وأرجع العطاس السبب في إقدام البيض على قتل إسماعيل، في الوقت الذي كانا يقفان فيه في صف واحد، في أحداث يناير ضد الرئيس في تلك الفترة علي ناصر محمد، لكي يخلو له الطريق للحكم، على اعتبار أنه إذا بقي عبدالفتاح إسماعيل على قيد الحياة فهو من كان سيحكم البلاد.

يشار إلى أن نظام الحكم في اليمن الجنوبي، كان يدار عبر مجلس رئاسي مكون من أعضاء المكتب السياسي للحزب الاشتراكي، والأمين العام للحزب هو الحاكم الفعلي للدولة.

اتهامات العطاس، بحق علي سالم البيض، رد عليها نجل الأخير (هاني)، عبر سلسلة تغريدات، أوردها مساء اليوم الأحد على حسابه في تويتر، واصفًا إياها بـ“الاتهامات الواهية والباطلة“، نافيًا صحتها، معتبرًا أن العطاس لم يكن موفقًا في توقيت نشره لها، ولا بدقة المعلومات التي أوردها.

وقال هاني البيض: ”ما زالت تتوالى اتصالات ورسائل من أصدقاء وجهات إعلامية، مطالبين ردنا وتعقيبنا على اتهامات واهية وباطلة ساقها العطاس في حق الرئيس البيض“.

وتابع: ”وقد ارتأينا التريث، لحرصنا بأن لا نبعث إشارات خاطئة يستغلها مغرضون ومن هم وراء مهمة العطاس، ولعدم التشويش على مشروع حوار الجنوبيين ووحدة صفهم وتصالحهم“.

‏وأضاف البيض: ”وحقيقة عندما وجدت ردة فعل معظم المتابعين غاضبة، وردودا ساخرة وكتابات للناشطين، عبرت عن مدى وعي الشارع الجنوبي اليوم، ويقظة الناس،لم أكلف نفسي بالرد على الاستعباط والهراء الذي يسوق له برنامج الذاكرة السياسية، من خلال العطاس، الذي لم يكن موفقًا إطلاقًا بالتوقيت ولا بدقة المعلومات“.

‏وأردف قائلًا: ”للأسف لم نكن نتوقع ولا نريد، أن يصل السيد العطاس إلى هذا الانحدار في الخصومة السياسية والغِلّ، ليس مع البيض فحسب، وإنما ضد رفاقه الذين قضوا في مراحل سابقة، ومع الآخرين الأحياء، وكأنه لم يكن جزءا من تلك الحقبة، وتجاهل أن لبعضهم الفضل بعد الله بوصوله إلى ما وصل إليه سابقًا“.

‏وذكر: ”فأبى الرجل إلا أن يكون جحودًا متقلب الود والمواقف، ولكن التاريخ لن يكون جحودًا، وذاكرة الناس لم يشبها الخرف الذي أصاب البعض“.

وأشار نجل البيض إلى أن ”قبوله (العطاس) بدور ملتبس ومهمة مشبوهة، في هذا التوقيت والظرف، الذي يمر به شعب الجنوب، يضعه محل اتهام واضح بخلق فتنة جنوبية، وقد قوبل باستهجان واسع من معظم النخب ومن الحلقة الأولى“.

وهاجم البيض البرنامج التلفزيوني قائلًا: ”يستهدف البرنامج بتعسف، التجربة الوطنية بالجنوب، ورموزها، ولم يسلط الضوء، إلا على جوانب الصراع والشق السلبي منها“.

وأضاف: ”ما قاله العطاس عن مصرع الشهيد عبدالفتاح إسماعيل، لا يمت للحقيقة بشيء، وهو اتهام واه وادعاءات زائفة، وممكن يحاسب عليها قانونًا وبكل سهولة، وقد يكلفه هذا التطاول وحماقة من دفعوا به، كثير من التبعات والعواقب المشددة إذا ما تم اللجوء للقضاء“.

ولفت البيض إلى أن ”العطاس كان خارج الدولة، في أحداث يناير المؤسفة والمؤلمة لنا جميعا، كان في رحلة بالهند، وكنت هناك على الواقع وبمنطقة الفتح تحديدًا يفصلني عن مسرح الأحداث مسافة لا تتجاوز 200 متر من مقر اللجنة المركزية وقاعة المكتب السياسي، عمري حينها 21 عامًا، ومضى على التحاقي بالأمن الداخلي حوالي عامين“.

وأفاد البيض: ”لدي من التفاصيل عن الأحداث، لا يعلمها العطاس وبعض المتقولين الآخرين، من أول طلقة إلى خروج البيض وفتاح وآخرين معهم، ودخول المدرعات تلك المنطقة، وتفاصيل ومشاهد الاشتباكات التي دارت هناك وحواليها بأيامها ولياليها وتطوراتها، ولكننا وبكل أمانة منذ تلك الأيام لا نستسيغ الحديث واجترارها“.

واختتم حديثه قائلًا: ”كذلك لدينا خلفية كافية، وكثير من الكوادر الجنوبية التي عاصرت تلك الحقبة، وعن مقدمات وحيثيات المرحلة التي أدت لتفجر الأوضاع المؤسفة، والتي من المفترض أن تكون قد هدأت الأمور يوم 13 يناير، وعلى كل حال لن أخوض في ذلك فلا جدوى، وبمنظور اليوم والتفكير الموضوعي، قد تختلف رؤيتنا لتلك الأحداث“.