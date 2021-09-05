الجيش اليمني يتصدى لهجمات الحوثيين بعد تقدمهم جنوب مأرب

واصلت ميليشيات الحوثي، اليوم الأحد، شن هجماتها على مواقع القوات الحكومية في عدد من الجبهات القتالية بمحافظة مأرب شمال اليمن، بعد يومين من سيطرتها على مركز مديرية رحبة، جنوب المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن قوات الجيش اليمني ورجال القبائل، المسنودين من قوات التحالف العربي، تمكنوا اليوم من التصدي لعدة هجمات شنتها ميليشيات الحوثيين على مواقع تابعة للقوات الحكومية في جبهات ”الكسارة“ و“المشجح“ و“هيلان“، بمديرية صرواح غربي محافظة مأرب، بعد معارك عنيفة بين الجانبين، شنت خلالها مقاتلات التحالف العربي عدة غارات جوية على مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية.

وأشارت المصادر إلى أن الغارات الجوية المركزة أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، في حين خلفت المعارك الجارية غرب مأرب، عددًا من القتلى والجرحى من الجانبين.

وطبقًا للمصادر، فإن مواجهات أخرى تواصلت بشكل عنيف في مديرية مدغل، شمال مديرية صرواح، بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي في ”وادي حلحلان“ و“محزام ماس“، شمال غرب مأرب، شارك خلالها الطيران الحربي التابع لقوات التحالف العربي.

وأكدت مصادر في وزارة الدفاع اليمنية لـ“إرم نيوز“ سيطرة ميليشيات الحوثيين على مدينة ”كولة“، مركز مديرية رحبة، جنوب محافظة مأرب خلال اليومين الماضيين، إثر هجمات مكثفة على المدينة.

وقالت المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها كونها غير مخولة بالحديث لوسائل الإعلام – إن الهجمات العنيفة والمتعددة للحوثيين على مركز مديرية رحبة، أجبرت المئات من سكان المدينة على النزوح إلى مناطق آمنة.

ولفتت إلى أن المعارك متواصلة حتى اللحظة بين القوات الحكومية والقبليين وميليشيات الحوثيين في محيط مركز مديرية رحبة، وسط غارات جوية لطائرات التحالف العربي.

تنديد

في السياق، أدان وزير الإعلام اليمني جرائم وانتهاكات الحوثيين بحق المواطنين والأهالي في مديرية رحبة جنوب غرب محافظة مأرب، من قصف عشوائي تستهدف من خلاله القرى والمنازل ومخيمات النزوح.

ووصف الإرياني تصرفات الحوثيين بـ“جرائم حرب، وانتهاك صارخ ضد الإنسانية“، وقال، في سلسلة تغريدات أوردها على حسابه في موقع ”تويتر“: ”الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية، بشكل يومي في مديرية رحبه وباقي مديريات محافظة مأرب، ويذهب ضحيتها المدنيون الأبرياء والقاطنون في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني“.

٢-الجرائم والانتهاكات المروعة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الارهابية بشكل يومي في مديرية رحبه وباقي مديريات محافظة مأرب ويذهب ضحيتها المدنيين الابرياء والقاطنين في مخيمات النزوح، جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وانتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 5, 2021

وأضاف الإيراني: ”‏ندين ونستنكر بأشد العبارات، ما تقوم به ميليشيات الحوثي المدعومة من ايران، من أعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب، وقصفها العشوائي للقرى والمنازل ومخيمات النزوح، بالأسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا“.

١-ندين ونستنكر باشد العبارات ما تقوم به مليشيا الحوثي المدعومة من ايران من اعمال انتقامية وجرائم مروعة بحق المدنيين في مديرية رحبه بمحافظة مأرب،وقصفها العشوائي للقرى والمنازل ومخيمات النزوح بالاسلحة الثقيلة والصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، بهدف الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 5, 2021

واختتم الإرياني، حديثه، بقوله: نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي، بإدانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على ميليشيات الحوثي، لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم، من قيادات وعناصر الميليشيات وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم (مجرمي حرب)“.

٣-نطالب المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الاممي والأمريكي بادانة هذه الجرائم والانتهاكات، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف استهدافها المتعمد للمدنيين، وملاحقة المتورطين في تلك الجرائم من قيادات وعناصر المليشيا وتقديمهم لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب" — معمر الإرياني (@ERYANIM) September 5, 2021

وكانت قوات الجيش اليمني، أعلنت منتصف تموز/يوليو الماضي، تحريرها لمركز مديرية رحبة، جنوب غرب مأرب، عقب معارك عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين.

من جانبها، أعلنت ميليشيات الحوثيين خلال يومي أمس السبت واليوم الأحد، عن تشييع 35 ضابطًا من قواتها العسكرية في محافظتي صنعاء وحجة الخاضعتين لسيطرتها، دون الإشارة إلى المناطق التي قتلوا فيها، وفقًا لما أعلنته نسخة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية سبأ.

وتشن ميليشيات الحوثيين هجومًا منذ شباط/فبراير الماضي على محافظة مأرب النفطية، أملًا في تحقيق أي اختراق ميداني يقربها من مدينة مأرب، مركز العمليات العسكرية للحكومة اليمنية في شمال البلاد.