اليمن.. الحوثيون يتكبدون خسائر فادحة في مأرب والجوف‎‎

شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية دقيقة على مناطق متفرقة في مديرية الرحبة بمحافظة مأرب اليمنية، الخميس، استهدفت تجمعات وآليات عسكرية تابعة للمليشيات الحوثية التي تمكنت من التقدم في المديرية.

وفي محافظة الجوف، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، إن ”أبطال الجيش مسنودين برجال المقاومة الشعبية يكسرون هجوماً لميليشيا الحوثي، في جبهة الشهلا شرق مدينة الحزم، ‏ومصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر الميليشيات الحوثية وجرح آخرين، وتدمير طقم وإعطاب آخر بقصف دقيق لمدفعية الجيش في ذات الجبهة“.

وواصلت ميليشيات الحوثيين هجماتها، الخميس، على مناطق مديرية الرحبة في محافظة مأرب اليمنية، وسط مقاومة وضربات جوية عنيفة.

كما شنت مقاتلات التحالف العربي غارات جوية استهدفت مواقع الميليشيات في جبهتي المشجح، والكسارة، ومفرق هيلان في مأرب، أسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحوثيين وتدمير عرباتهم وآلياتهم.

وأدانت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، بأشد العبارات، ”الاستهداف الحوثي البربري العسكري المتكرر على المدنيين العزل في مديرية رحبة جنوب محافظة مأرب، مستخدماً كافة أنواع الأسلحة، بما فيها الصواريخ الباليستية والطيران المسيّر“.

وأوضحت الوزارة، وفقاً لوكالة الأنباء ”سبأ“، بنسختها التابعة للشرعية، أن ”ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، استهدفت المدنيين العزل، وأجبرتهم على النزوح من منازلهم ومناطقهم، في ظل ضعف الحصول على مقومات الحياة الأساسية، مستنكرة لجوء الحوثيين للانتقام من أبناء الرحبة، حيث يتم تخييرهم على مقاتلة إخوانهم أو يتم التنكيل بهم وتفجير منازلهم“.

ودعت قيادة قوات التحالف العربي، والقوات المسلحة اليمنية، والسلطة المحلية، ورجال القبائل، لمضاعفة الجهود لحماية السكان من بطش الإرهاب الحوثي، والحيلولة دون سقوط المزيد من المدنيين.

وفي الساحل الغربي لليمن، تتواصل عمليات الاستهداف الحوثية على المدنيين، حيث ذكر المركز الإعلامي لقوات ”العمالقة“، أن طفلة أصيبت الخميس بطلق ناري حوثي أثناء تواجدها أمام منزلها للعب، بين الخط الرابط بين مديريتي موزع بتعز وحيس بالحديدة، مشيراً أن الرصاصة أصابت الطفلة في بطنها وتم نقلها للعلاج في مستشفى المخا الميداني.

ومن جانبه، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة، اللواء الركن منصور ثوابه، وفق موقع ”سبتمبر نت“ الخاص بالجيش الوطني باليمن إن ”ميليشيات الحوثي تكبدت أكثر من عشرة آلاف قتيل، منذ يناير الفائت، وتمكنت قوات الجيش والمقاومة من كسر أكثر من ثلاثمائة هجوم للميليشيات الحوثية، على جبهات الكسارة والمشجح وجبل مراد وصرواح، منذ مطلع العام الجاري“.