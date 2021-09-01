اليمن.. المواجهات تتمدد في مأرب وتخلف عشرات الضحايا بين الحوثيين

لقي العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، اليوم الأربعاء، مصرعهم وأصيب آخرون، خلال استمرار المواجهات العسكرية ضد قوات الجيش اليمني المسنودة من التحالف العربي، وتوسعها إلى عدد من الجبهات المحيطة بمدينة مأرب مركز المحافظة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ إن الجيش اليمني ورجال القبائل كبّدوا ميليشيات الحوثيين خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، في مواجهات عنيفة شهدتها جبهات مديرية رحبة جنوبي مأرب.

ونقل المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، عن مصادر عسكرية في الجيش اليمني، أن المعارك التي خاضتها قوات الجيش والقبليون خلال الساعات الماضية أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر مادية في عتادهم العسكري.

وطبقًا للمصادر العسكرية، فإن طائرات التحالف العربي شنّت غارات جوية استهدفت تعزيزات وآليات الحوثيين، في محيط جبهة ”رحبة“، ما أدى إلى خسائر فادحة في عدة وعتاد ميليشيات الحوثيين.

وأشار المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على تويتر، إلى أن المعارك التي تخوضها قوات الجيش والقبليون والمقاومة الشعبية ضد ميليشيات الحوثيين متواصلة لليوم الرابع تواليًا، على امتداد جبهات القتال جنوب غرب مأرب.

وفي الجبهات الغربية من محافظة مأرب، نفذّت قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية كميناً محكماً استهدف مجموعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهة المشجح بمديرية صرواح.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة إن الكمين أسفر عن مصرع كامل أفراد المجموعة وعددهم 18 عنصراً حوثيًا.

كما أشار إلى أن مدفعية القوات الحكومية شنّت قصفًا مركزًا على تحركات لميليشيات الحوثيين في المشجح، أسفر عن خسائر بشرية ومادية.

مصادر عسكرية يمنية أكدت، لـ ”إرم نيوز“، أن المعارك التي تواصلت، اليوم الأربعاء، انطلقت بشكل متزامن، وشملت جبهات الكسارة وهيلان بمديرية صرواح غربي المحافظة، وتجددت كذلك بشكل عنيف في جبهة المخدرة، وصولًا إلى الأطراف الغربية من مديرية رغوان شمالي المحافظة.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثيين شنّت هجمات على عدة مواقع تسيطر عليها القوات الحكومية، وحاولت التسلل إلى مواقع أخرى، وهو ما أدى إلى اشتعال المواجهات في عدة جهات، وأسفرت عن مقتل وإصابة العشرات، غالبيتهم من ميليشيات الحوثيين.

وعلى صعيد منفصل، قتل جنديان يمنيان برصاص مسلحين مجهولين، اليوم الأربعاء، قرب مديرية لودر، شمالي محافظة أبين، جنوبي البلاد.

وقالت مصادر محلية إن مسلحين اثنين كانا على متن دراجة نارية أطلقا النار على حاجز عسكري بمنطقة الفيض شمال شرق مديرية لودر، ما أدى إلى مقتل جنديين من أفراد قوات اللواء 115 مشاة، قبل أن يتمكن المسلحون من الفرار.

ونعت إدارة أمن محافظة أبين، على فيس بوك، الجنديين، وقالت إن هذا الهجوم يأتي عقب ضربات موجعة وحملات أمنية مركزة للعصابات المسلحة التي تسعى إلى خلخلة الأمن عبر العمليات الإرهابية والتهريب وغيرها.