التحالف العربي يدمر 3 مسيرات في الأجواء اليمنية

أعلنت قوات التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمر 3 طائرات ”مسيرة – مفخخة“ في الأجواء اليمنية أطلقتها ميليشيات الحوثيين، اليوم الأربعاء، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس).

وقال التحالف العربي إن ”محاولات استهداف المدنيين تشكل تصعيدا عدائيا من قبل ميليشيات الحوثيين“.

#عاجل #التحالف: قوات التحالف الجوية تعترض وتدمر طائرة مسيّرة مفخخة ثالثة بالأجواء اليمنية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) September 1, 2021

وأضاف التحالف العربي ”نتخذ وننفذ إجراءات عملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من الهجمات العدائية“.

وأمس الثلاثاء، أعلن التحالف العربي تدمير منصة متحركة لإطلاق الطائرات المسيرة المفخخة في صنعاء، مبينا أن منصة الإطلاق التي دمرها في صنعاء، استخدمت لإطلاق طائرتين مسيرتين على مطار أبها.

تحالف دعم الشرعية في #اليمن ينشر لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار #أبها الدولي.#واس_عام pic.twitter.com/SHGVpZlcsK — واس العام (@SPAregions) August 31, 2021

وأكد التحالف العربي استهداف منصة الإطلاق في صنعاء أثناء التجهيز لعملية عدائية بمسيرة مفخخة، مشيرا إلى أن عملية تدمير منصة إطلاق المسيرات في صنعاء شملت القضاء على العناصر المسؤولة عن العملية.

ونشر التحالف لقطات فيديو توثق عملية استهداف وتدمير منصة إطلاق للطائرات المسيّرة في صنعاء استخدمت في العمليتين العدائيتين باستهداف مطار أبها الدولي.

وكانت الدفاعات السعودية، اعترضت في وقت سابق الثلاثاء، مسيرتين مفخختين، حاولتا الهجوم على مطار أبها الدولي.

وأعلن التحالف العربي، فجر الثلاثاء، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي صوب مطار أبها الدولي.

وقال التحالف العربي في بيان، إن تدمير الطائرة نجم عنه تناثر شظايا في أرض المطار دون تسجيل أي إصابات أو أضرار.

واعتبر التحالف العربي محاولة ميليشيا الحوثي الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة، جريمة حرب.

وقال التحالف العربي ”نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

وكان التحالف العربي أعلن قبل اعتراضه الطائرة المسيرة بساعات، اعتراضه وتدميره صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي صوب مدينة نجران السعودية.

وقال التحالف العربي عقب إعلانه اعتراض الصاروخ الحوثي ”نتخذ إجراءات عملياتية لاستهداف مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني“.

وأكد أن كفاءة الدفاعات الجوية أحبطت جميع المحاولات العبثية للميليشيا الحوثية.