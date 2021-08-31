الجيش اليمني يتقدم غرب مأرب ويحقق انتصارات في تعز (فيديو)

قال الجيش اليمني، اليوم الثلاثاء، إن قواته حققت انتصارات ميدانية على حساب ميليشيات الحوثيين في محافظتي مأرب، وتعز، شمال شرق، وجنوب غرب البلاد.

وذكر المركز الإعلامي للجيش اليمني، أن قواته المسنودة بالمقاومة الشعبية، حررت، اليوم الثلاثاء، ”عدّة مواقع في جبهة الكسارة غرب محافظة مأرب، فضلًا عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية بين قتيل وجريح“.

شاهد | جانب من المعارك التي تخوضها قوات الجيش ضد مليشيات الإنقلاب الحوثية في جبهة الكسارة غرب مأرب رابط الفيديو /https://t.co/CSZcNUxl6b pic.twitter.com/a5C8k0tbOp — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 31, 2021

وبين المركز أن ”مدفعية الجيش دمرت 3 أطقم كانت تحمل تعزيزات حوثية، فيما دمّر طيران تحالف دعم الشرعية 4 عربات مدرعة، لقي جميع من كانوا على متنها مصرعهم“.

وأشار إلى أنه تمت ”استعادة طاقمين تابعين للميليشيات بما عليهما من عتاد، إضافة إلى أسلحة متوسطة وخفيفة، وكميات من الذخائر المتنوعة“.

ولفت إلى أن ”قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية، وطيران تحالف دعم الشرعية، تخوض معارك مستمرة، لليوم الثاني على التوالي، على مختلف جبهات القتال على أطراف محافظة مأرب، وسط تراجع وخسائر بشرية ومادية كبيرة“ في صفوف الحوثيين.

إلى ذلك، نشر المركز الإعلامي عبر حسابه على ”تويتر“، مقطعًا مصورًا يظهر جانبًا من المعارك القتالية، التي شهدتها جبهة الكسارة، اليوم.

كما نشر المركز مقطعًا آخر عبر قناته الخاصة على موقع ”يوتيوب“، جانبًا من المواجهات والاشتباكات المسلحة بين الطرفين، بعد أن تجددت مساءً.

وفي محافظة تعز جنوب غرب اليمن، لقي 4 من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، اليوم الثلاثاء، مصرعهم، وأُصيب آخرون بنيران الجيش اليمني شمال وغرب مركز المحافظة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“.

وجاء ذلك بالتزامن مع قصف ميليشيات الحوثيين، لأحياء سكنية في محيط معسكر التشريفات،نن وجوار القصر، وفرزة صنعاء شرق المدينة.

وما زالت حادثة استهداف قاعدة العند الجوية من قبل الحوثيين، يوم الأحد الماضي، والتي راح ضحيتها العديد من القتلى والجرحى، تُلقى بظلالها على المشهد في الساحة اليمنية.

وتوعدت قيادة اللواء الثالث التابع لقوات العمالقة الجنوبية والمرابطة على جبهات الساحل الغربي، ميليشيات الحوثيين الانقلابية بـ“رد قاسٍ ومزلزل“.

وكان الحوثيون استهدفوا القاعدة الواقعة في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد، يوم الأحد، بصواريخ وطائرات مسيّرة، ما أدى إلى مقتل 30 شخصًا، وإصابة 60 آخرين من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.