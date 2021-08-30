اليمن.. القوات الحكومية تسحب نقاطها الأمنية في محيط منشأة بلحاف

أعلن عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، سالم ثابت العولقي، الإثنين، انسحاب الحواجز والنقاط الأمنية التي تم نصبها مؤخرا من قبل قوات أمنية وعسكرية تابعة للقوات الحكومية في محيط منشأة بلحاف في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد.

وقال العولقي في تغريدات نشرها على حسابه في تويتر إن ”‏الأوضاع في بالحاف مستقرة والتحالف رفض كل أنواع الابتزاز وحذر الإخوان من الاعتداء على أي مقر للتحالف، انسحبت النقاط من محيط بالحاف قبل قليل وأطلق سراح جنود النخبة الذين اختطفوا قبل أيام وهم: يونس مشورب، مرشد فطيم، ياسر العواقل، عفيف الكعير، عيسى لعور، وعاد الإخوان بخفي حُنَيِن“.

ومنذ أيام نصبت قوة أمنية وأخرى عسكرية تابعة للقوات الحكومية، حواجز أمنية بشكل مفاجئ في محيط منشأة بلحاف الغازية، التي تتواجد قوات التحالف العربي في جزء منها، واعتقلت عددا من منتسبي قوات النخبة الشبوانية المكلفة بحماية المنشأة، في خطوة وصفت بالاستفزازية للتحالف.

وفي تغريدة أخرى قال العولقي“‏الإخوان مثل الحوثي والقاعدة يحاولون تغليف أجندتهم بشعارات رنانة، يدعون أن التحالف يعيق تصدير الغاز بينما يصدرون النفط من ميناء النشيمة ولم يمنعهم أحد، تصدير الغاز يتعلق بالحكومة وتوتال الفرنسية وبقية الشركاء الذين يرون أن وضع مأرب المنتجة للغاز معقد وأن هناك تحديات أمنية أمامهم“.

ويوم الإثنين عقد لقاء في شبوة ضم المحافظة محمد بن عدي وقيادة التحالف العربي في شبوة، لنزع فتيل التوتر بعد الخطوات التي اتخذتها قوات حكومية تقول مصادر في الانتقالي الجنوبي إنها تدين بالولاء لحزب الإصلاح اليمني.

و علق عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي سالم ثابت العولقي في تصريح لـ“إرم نيوز“ حول اللقاء، بأن مايتداول من أنباء حول التوافق على آلية لخروج التحالف من بلحاف غير صحيح مطلقا، بل تم التوافق في اجتماع اليوم على الانسحاب من محيط بالحاف وإطلاق سراح الجنود المختطفين من جنود النخبة الشبوانية الذين اختطفوهم أمام بالحاف قبل أيام، وهو ما تم تطبيقه بوقت متأخر من مساء الإثنين بالفعل.

ويتهم المجلس الانتقالي من يصفهم بميليشيا الإخوان في شبوة، بالسيطرة على المحافظة ومواردها وممارسة انتهاكات عديدة بحق منتسبي النخبة الشبوانية.

ويوجد في محافظة شبوة قطاعات نفطية عديدة عاودت الانتاج والتصدير منذ سنوات عبر ميناءي النشيمة و قنا الذي اعيد افتتاحه مؤخرا، فضلا عن ميناء ومنشأة بلحاف التي تديرها شركة توتال الفرنسية، وتتخذ قوات التحالف من جزء منها مقرا لها.