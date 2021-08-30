رئيس "الانتقالي الجنوبي": هجوم الحوثي على العند يحبط أي فرص للسلام

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم الإثنين، إن ”العملية الإرهابية الغادرة التي نفذتها ميليشيات الحوثي يوم أمس (الأحد)، في قاعدة العند الجوية، ستحول دون نجاح أي فرص للسلام والتهدئة“، كما عبر عن أسفه واستنكاره عملية قاعدة العند الجوية.

وأسفر هجوم لميليشيات الحوثي بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة العند جنوب اليمن، يوم أمس الأحد، عن قتل وجرح العشرات من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا.

وعلّق اللواء الزبيدي على الهجوم، خلال اجتماع مرئي جمعه مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، ريتشارد أوبنهايم، ونائبه اشتياق غفور، لمناقشة المستجدات السياسية والعسكرية، وسبل معالجة الأوضاع الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي.

ودعا اللواء الزبيدي، المملكة المتحدة والمجتمع الدولي، إلى إدانة عملية استهداف قاعدة العند الجوية، و“الإسهام الحقيقي في حماية المنطقة من الإرهاب بكل أشكاله“.

وأكد مساعي وجهود المجلس ”لتخفيف أعباء الانهيار الاقتصادي على المواطنين، في ظل غياب غير مبرر للحكومة، التي دعاها المجلس في أكثر من مرة إلى العودة إلى العاصمة عدن“، مشيرًا إلى ”ضرورة تحمّل جميع الأطراف المسؤولية تجاه الملف الإنساني والاقتصادي كأولوية لا تقبل التأخير أو التسويف“.

وشدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي على ”ضرورة إلزام الطرف الآخر بتنفيذ مسؤولياته والتزاماته الواردة في اتفاق الرياض، وفي طليعة ذلك الجانب الاقتصادي والعسكري“، مؤكدًا دعمه جهود التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، المُبرم بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد الزبيدي تأكيده على ضرورة وجود عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة، تضمن حضور الأطراف الفاعلة والقضايا الوطنية وفي طليعتها قضية شعب الجنوب، بما يضمن نجاح جهود إحلال السلام الدائم.

ونقل الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي على الإنترنت، عن سفير المملكة المتحدة لدى اليمن، تأكيده على موقف بلاده الداعم لمبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن (هانز غروندنبرغ)، وعلى أهمية وجود عملية سياسية شاملة وجادة.

وشدد الدبلوماسي البريطاني ريتشارد أوبنهايم، بحسب الموقع، على ”ضرورة عودة الحكومة إلى عدن وقيامها بمسؤولياتها، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق الرياض“.