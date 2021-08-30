الجيش اليمني يعلن مقتل أكثر من 23 حوثيا غربي مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الإثنين، مقتل أكثر من 23 مسلحا حوثيا، غربي محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء.

وقال الجيش اليمني في بيان، إن أكثر من 23 من عناصر ميليشيات الحوثيين، لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخر، خلال المعارك التي لا تزال مستمرة منذ مساء الأحد، غربي محافظة مأرب الخاضع مركزها لسيطرة الحكومة الشرعية.

وأضاف البيان أن حالات القتل وقعت ”على امتداد مسرح العمليات القتالية، بجبهة الكسارة بمديرية صرواح، غرب مأرب“، دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

وأشار إلى أن ”طائرات التحالف العربي شنّت غارات جوية، تمكنت خلالها من تدمير 3 عربات مدرعة كانت تسيطر عليها ميليشيات الحوثيين، وقتلت جميع من كانوا على متنها“.

وأوضح أن ”مدفعية الجيش اليمني قصفت مواقع تابعة للحوثيين، ودمرت 4 آليات عسكرية تابعة لهم“.

بدورها، ذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن قوات الجيش اليمني والقبليين، خاضوا اليوم الإثنين، مواجهات عنيفة ضد ميليشيات الحوثيين، في جبهتي ”المشجح“ و“الكسارة“، بمديرية صرواح، بعد أن حاول الحوثيون شن هجوم على مواقع تابعة للجيش اليمني.

وقالت المصادر، إن الجيش ورجال القبائل، تمكنوا من التصدي للهجمات المتعددة التي شنتها الميليشيات في الجبهتين.

وأدت تلك المواجهات إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، بينما واصلت طائرات التحالف العربي، شنّ غاراتها الجوية على مواقع وتعزيزات الحوثيين، غربي مأرب، وفقا للمصادر ذاتها.

وأشارت إلى أن هذه الهجمات تزامنت مع هجمات أخرى لميليشيات الحوثي على مواقع القوات الحكومية في الأطراف الشرقية من مديرية صرواح، وأجزاء من مديرية رحبة، جنوبي محافظة مأرب.

وبينت المصادر أن ”هذه المواجهات لا تزال مستمرة حتى اللحظة“.

هذا وشنت طائرات التحالف العربي، عدة غارات جوية على مواقع تجمع عناصر ميليشيات الحوثيين، بمديرية مدغل، شمال غرب المحافظة، واستهدفت آلياتهم العسكرية؛ ما أدى إلى مقتل وإصابة عشرات الحوثيين، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وتشن ميليشيات الحوثيين، منذ شباط/ فبراير الماضي، حملة عسكرية على مأرب، التي تعدّ مركز العمليات العسكرية للحكومة اليمنية في شمال البلاد، من مختلف أطراف المحافظة النفطية؛ بهدف تحقيق أي اختراق ميداني يقرّبها من مركز المحافظة.