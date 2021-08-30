"الانتقالي الجنوبي" يدعو التحالف العربي إلى تزويده بـ"أسلحة نوعية"

دعا المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الإثنين، التحالف العربي، إلى دعمه بأسلحة نوعية، لمواجهة جماعة الحوثي.

وحسب الموقع الرسمي للمجلس، طالبت هيئة رئاسة المجلس، ”الأشقاء في التحالف العربي للقيام بما يمليه واجب الشراكة معهم من تمكين للقوات المسلحة من الأسلحة النوعية الكفيلة بردع تلك الميليشيات الإرهابية“.

كما دعا المجلس، إلى ”توفير متطلبات حماية العاصمة عدن وكل المحافظات المحررة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التي تتدفق على تلك الميليشيات من إيران“.

جاء ذلك، خلال اجتماع دوري عقدته رئاسة المجلس، ناقش الهجمات الصاروخية، التي استهدفت قاعدة العند الجوية، في محافظة لحج اليمنية، وأدت لمقتل وجرح العشرات.

ووفق الموقع، ”وقفت هيئة رئاسة المجلس خلال الاجتماع، الذي حضره وزراء المجلس في حكومة المناصفة، باستفاضة أمام تفاصيل الجريمة الإرهابية الغادرة التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية في قاعدة العند“.

وأكد المجلس، أن ”ذلك التمادي الإجرامي لتلك العصابة الإرهابية، يكشف بشكل جلي إصرار تلك الميليشيات على رفض السلام والإمعان في تسعير حربها العدوانية، كما يعكس حالة العجز التي تتعمق في أوصال تلك الميليشيات، من إحداث أي تقدم ميداني باتجاه جبهاتنا الجنوبية، ومرارة الهزائم التي تتجرعها جحافلها على أيدي أبطال قواتنا المسلحة الجنوبية في كل جبهات القتال، لتستعيض عن ذلك بهجماتها الصاروخية الجبانة“.

كما تطرق اجتماع المجلس الانتقالي الجنوبي إلى جُملة من القضايا والمواضيع ذات الصلة بعمل هيئات المجلس، واتخذت ما يلزم بشأنها، بحسب الموقع.

وكانت قاعدة العند الجوية، جنوبي اليمن، تعرضت أمس الأحد، لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، نفذته ميليشيات الحوثي.

وأسفر الهجوم الحوثي عن مقتل وجرح العشرات من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وقال مسؤول حكومي محلي إن ”المتمردين الحوثيين استهدفوا القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة“.

وكانت ميليشيات الحوثي شنت هجوما في يناير/ كانون الثاني 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات المسلحة اليمنية وعدد من الجنود.

وسيطر المتمردون الحوثيون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.