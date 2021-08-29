مقتل وإصابة عدد من الحوثيين إثر محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ في صنعاء

قتل عدد من الحوثيين وأصيب آخرون، إثر محاولة فاشلة لإطلاق صاروخ من شمال صنعاء، بحسب مصادر محلية.

وذكرت المصادر، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن ”دوي انفجار عنيف سُمع في صنعاء، إثر محاولة حوثية فاشلة لإطلاق صاروخ بالستي من منطقة مسيك بصنعاء“.

وأوضحت أن ”الحوثيين، أطلقوا صاروخين أحدهما باتجاه السعودية، وآخر باتجاه مأرب، لكن الأول انفجر أثناء الإطلاق ما أوقع قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين“.

وأضافت أن الصاروخ الحوثي الآخر، سقط في حي سكني بمحافظة مأرب.

وأعلن الجيش اليمني قبل يومين، السيطرة على مواقع جديدة في محافظة مأرب.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، الجمعة الماضية، إن ”المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل على جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والاستراتيجية“، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف مجلي أن ”التقدمات النوعية تتواصل على جبهتي مراد ورحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلو مترًا خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على مناطق استراتيجية وقطع طرق الإمداد على ميليشيات الحوثيين“.

وهذا الصاروخ الحوثي الثاني خلال أقل من أسبوع، الذي ينفجر أثناء إطلاقه في صنعاء، ويتسبب بقتلى وجرحى وسط تكتم حوثي.

وذكرت قناة ”الإخبارية“ السعودية، في الـ25 من آب/ أغسطس الجاري، أن ”صاروخا باليستيا يتبع ميليشيا الحوثي انفجر خلال محاولة إطلاقه من صنعاء“.

وأضافت القناة أن الانفجار ”تسبب بتناثر الشظايا على المدنيين“.

وكانت ثلاثة صواريخ حوثية استهدفت صباح الأحد قاعدة العند الجوية بمحافظة لحج جنوب اليمن، راح ضحيتها نحو 43 قتيلا و60 مصابا، في هجوم أثار حملة إدانة واستنكار واسعة محليا ودوليا.