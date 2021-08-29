اليمن.. عشرات القتلى والجرحى في هجوم حوثي على قاعدة العند

قتل سبعة عسكريين يمنيين على الأقل من القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا وأصيب أكثر من 50 آخرين بجروح اليوم الأحد في هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة استهدف قاعدة عسكرية حكومية جنوب اليمن، بحسب مصادر طبية وعسكرية.

وأوضح مسؤولون في القوات الحكومية لوكالة فرانس برس أن الهجوم الذي نسب إلى المتمردين الحوثيين، استهدف قاعدة العند الجوية في محافظة لحج، وهي أكبر قاعدة عسكرية في البلاد.

وقال مسؤول حكومي محلي إن ”المتمردين الحوثيين استهدفوا القاعدة بصواريخ وطائرات مسيرة“.

من جانبها، أفادت مصادر طبية في مستشفى ابن خلدون في لحج بانها تسلمت جثث ”سبعة قتلى“ واستقبلت ”أكثر من خمسين جريحا“ بعد الهجوم.

ولم يعلن المتمردون الحوثيون حتى الآن مسؤوليتهم عن الهجوم.

وكان المتمردون الحوثيون شنوا هجوما في يناير/ كانون الثاني 2019 على القاعدة ذاتها خلال عرض عسكري ما تسبب بمقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية وعدد من الجنود.

وسيطر المتمردون على هذه القاعدة خلال تقدمهم في جنوب اليمن عام 2015، لكن القوات الموالية للحكومة اليمنية استعادت السيطرة عليها في العام ذاته.