الجيش اليمني يسيطر على مواقع جديدة في مأرب والتحالف يكبد الحوثيين خسائر فادحة بالجوف

سيطر الجيش اليمني على مواقع جديدة في محافظة مأرب، كما مُنيت ميليشيات الحوثيين بخسائر فادحة في محافظة الجوف، إذ دمر طيران التحالف العربي عربة مدرعة وأطقمًا تابعة للميليشيات الحوثية شرق مدينة الحزم، أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات، بحسب المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية.

وقال الناطق باسم الجيش اليمني العميد الركن عبده مجلي، اليوم الجمعة، إن ”المعارك الهجومية والتقدمات النوعية تتواصل على جبهات محافظة مأرب، بعد السيطرة على الهيئات المهمة والحاكمة والإستراتيجية“، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وأضاف مجلي أن ”التقدمات النوعية تتواصل على جبهتي مراد و رحبة، حيث تم تحرير أكثر من 75 كيلو مترًا خلال الأيام الماضية، بعد السيطرة على مناطق إستراتيجية وقطع طرق الإمداد على ميليشيات الحوثيين“.

وأشار الناطق باسم الجيش اليمني، إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر ميليشيات الحوثيين، وتدمير معدات وأسلحة وعربات قتالية بغارات الطيران والمدفعية، كما استعاد الجيش الوطني أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة.

وأوضح مجلي أن قوات الجيش اليمني على جبهات المشجح، والكسارة، وصرواح، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، حققت انتصارات مهمة ضد ميليشيات الحوثيين، وأن عمليات الجيش في هذه الجبهات تركزت في ”الهجوم المضاد، والالتفاف، والتطويق، والكمائن، والقضاء على الأنساق، والهجمات، والتسللات للميليشيات الحوثية“ ما أدى إلى تحقيق أهدافها، وسقوط العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

وأفاد العميد مجلي بأن قوات الجيش اليمني تنفذ وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية هجمات نوعية، وحررت سلسلة جبال قبيان الإستراتيجية في جبهة القعيف شمال شرق محافظة الجوف.

وذكر أن ”قوات الجيش والمقاومة الشعبية، نفذت عمليات إغارة وكمائن محكمة على جبهات الجدافر والخنجر بمحافظة الجوف أسفرت عن خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات، وأن طيران التحالف نفذ غارات عدة استهدفت أسلحة ومعدات وعربات قتالية تابعة للمليشيات الحوثية“.

كما لفت مجلي إلى أن قوات الجيش اليمني في تعز، صدت تسللات وهجمات نفذتها الميليشيات الحوثية على الجبهات الغربية والشمالية الغربية لمدينة تعز، مؤكدًا أن الميليشيات الحوثية منيت بخسائر فادحة في الأرواح والمعدات.

ونوه الناطق باسم الجيش اليمني، إلى أن ميليشيات الحوثيين ما زالت تستهدف بالصواريخ الباليستية، الأعيان المدنية ومخيمات النازحين في محافظة مأرب.