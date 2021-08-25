اليمن.. محكمة عسكرية تقضي بإعدام زعيم ميليشيات الحوثيين‎

أصدرت المحكمة العسكرية في اليمن، اليوم الأربعاء، حكمًا بإعدام زعيم الميليشيات الحوثية عبد الملك الحوثي و173 آخرين، وفق ما نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي، فقد قضت المحكمة بحل ميليشيات الحوثيين وتصنيفها منظمة إرهابية.

1- المحكمة العسكرية، تعقد جلستها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامي أولياء الدم.. pic.twitter.com/idaN4FTHEH — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 25, 2021

وعقدت المحكمة العسكرية جلستها برئاسة القاضي عقيل تاج الدين، رئيس المحكمة، وبحضور ممثل الادعاء العام العسكري القاضي صلاح القميري، عضو مكتب محامي عام أول النيابات العسكرية رئيس نيابة استئناف المنطقة العسكرية الثالثة، وبحضور هيئة الدفاع عن المتهمين، ومحامي أولياء الدم.

منطوق الحكم بإعدام زعيم المليشيات الحوثية و 173 أخرين وحل جماعة الحوثي وتصنيفها منظمةإرهابية pic.twitter.com/5UIo8IG5Vp — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 25, 2021

وجاءت جلسة المحكمة، للنطق بالحكم في القضية الجنائية رقم 4 لسنة 2020م والخاصة باتهام المدعو عبد الملك بدر الدين الحوثي و174 آخرين، بتهمة ”الانقلاب العسكري على النظام الجمهوري والسلطات الشرعية والدستورية، والتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وارتكاب جرائم عسكرية وجرائم حرب“.

كما عقدت الجلسة الخاصة للنظر باتهام الضابط في الحرس الثوري الإيراني ”حسن إدريس إيرلو (إيراني الجنسية) المتهم بالدخول متنكرًا إلى أراضي الجمهورية اليمنية والتجسس، والاشتراك في الجرائم مع العدو الحوثي، وارتكاب جرائم عسكرية، وجرائم حرب“.

وقضت المحكمة بـ ”الإعدام حدًا وتعزيرًا رميًا بالرصاص على المتهم عبدالملك الحوثي و173 آخرين، ومصادرة جميع أموالهم بما نسب إليهم في قرار الاتهام، فيما قضت ببراءة اثنين آخرين، هما: إسماعيل إبراهيم أحمد الوزير، وعبدالله أحمد مجيديع مما هو منسوب إليهما لعدم كفاية الأدلة“.

كما قضت المحكمة بتصنيف ”جماعة الحوثيين منظمة إجرامية إرهابية، وحظر أنشطتها، وحلها، ومصادرة جميع ممتلكاتها، ونزع جميع الأسلحة والذخائر والعتاد العسكري منها، وتسليمه لوزارة الدفاع“.

وقررت المحكمة ”إلزام النيابة العامة بالتحقيق مع الهيكل القيادي للجماعة و الأشخاص الذين ثبت اشتراكهم في الجرائم محل الدعوى ولم تتضمنهم الدعوى، وإحالة الدعاوى المدنية إلى القضاء المدني للفصل فيها“.

واليمن مقسم بين حكومة معترف بها دوليًا تتخذ من الجنوب مقرًا لها، والحوثيين الذين أطاحوا بالحكومة من العاصمة صنعاء، أواخر 2014، ويسيطرون حاليًا على معظم الشمال والمراكز الحضرية الرئيسة.

وفي سياق متصل، رصدت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون ميليشيات الحوثيين خلال عامين، وأدانت الوزارة الأعمال الإجرامية البشعة التي تمارسها ميليشيات الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، وفي مقدمتها أعمال التعذيب، وانتهاك حق الحياة التي طالت المختطفين والمخفيين قسرًا في معتقلاتها.