الإرياني: الحوثيون يمارسون "عبثا خطيرا" بالمناهج الدراسية

حذر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، من أن مليشيات الحوثي تمارس ”عبثا خطيرا“ بالمناهج الدراسية في مناطق سيطرتها.

جاء ذلك على خلفية تداول ناشطين صورة لكتاب مادة التربية الوطنية للصف الثامن الأساسي، ظهر على غلافه قيادي حوثي قتل في وقت سابق، إضافة إلى شخصين آخرين يحملان صواريخ موجهة.

وكتب الإرياني في سلسلة تغريدات له على تويتر، أن ”استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، ومساعيها تزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على بلادنا ومجتمعنا، تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، ونسف لفرص الحوار واحلال السلام والتعايش بين اليمنيين“.

وأضاف الإرياني الذي نشر أيضا صورة غلاف الكتاب، أن ”هذا العبث الخطير بالمناهج الدراسية امتداد لنهج مليشيا الحوثي منذ انقلابها على الدولة في توظيف العملية التعليمية في الصراع، وتحويل فصول ومقاعد الدراسة إلى مصائد لمسخ عقول الأطفال واستدراجهم وتجنيدهم في جبهات القتال، وتحويلهم إلى أدوات لقتل اليمنيين ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة“.

وتابع متسائلا: ”إلى متى سيستمر صمت المجتمع الدولي وتغاضيه عن هذه الممارسات الخطيرة التي تهدد بنسف حاضر ومستقبل اليمن، وتقويض أي فرص للحلول السلمية للأزمة، وتجاهل عمليات تجنيد المليشيا للأطفال والتي تهدد بخلق جيل من الإرهابيين، وتحويلهم لقنبلة موقوتة تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي“.

١-استمرار مليشيا الحوثي المدعومة من ايران في العبث بالمناهج التعليمية لمختلف المراحل الدراسية، ومساعيها تزييف وعي الأجيال القادمة، وتعبئتهم بالأفكار الطائفية الدخيلة على بلادنا ومجتمعنا،تهديد خطير للسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي،ونسف لفرص الحوار واحلال السلام والتعايش بين اليمنيين pic.twitter.com/17YcwNPj85 — معمر الإرياني (@ERYANIM) August 18, 2021

وهذه ليست المرة الأولى التي تغير فيها جماعة الحوثي المناهج الدراسية في مناطق سيطرتها، بل دأبت على التغيير بشكل متواصل في محاولات حيثية لزرع ثقافتها في عقول النشء والطلاب من خلال التكثيف الممنهج لأفكارها داخل الكتاب المدرسي.

ويقول معلم يدعى ”مقبل“: ”مواد التربية الإسلامية، والتربية الوطنية، اللغة العربية، القرآن الكريم، جميعها تغيرت بشكل جدري منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء العام 2014“.

وأضاف المعلم الذي اكتفى بكشف اسمه الأول لاعتبارات أمنية، في حديث لـ“إرم نيوز“: بدأت التغييرات في بعض الدروس من خلال تطعيم المنهج بدروس تصب في خدمة الحوثيين، وكل عام يحدث تغيير حتى وصل إلى الغلاف وأغلب الدروس“.

من جانبها، تقول مديرة مدرسة حكومية سابقة تدعى سبأ المنصور: ”غير الحوثيون السلوك التعليمي ليكون أكثر عدائية وتكريس لثقافة العداء للآخر“.

وتضيف المنصور لـ“إرم نيوز“: عندما يغرر بالآلاف من الطلاب للقتال مع الحوثيين ويعود الكثير منهم على هيئة ملصقات وتطبع في واجهات المدارس، حتما هناك خلل في العملية التعليمية وهناك من يريد لها أن تكون عملية حشد لمزيد من المقاتلين لا غير“.

وتحذر من أن ”المدرسة بدأت تُفرغ من محتواها الحقيقي الذي وجدت من أجله، لتتحول من مكان لصنع جيل متسلح بالعلم والمعرفة والأخلاق، إلى مؤسسة تدفع المجتمع نحو التشظي والانهيار وتنمي ثقافة الموت“.

ولدى سيطرة جماعة الحوثي على صنعاء، عينت شقيق زعيم الجماعة يحيى الحوثي، في منصب وزير التربية والتعليم، رغم عدم امتلاكه مؤهلا أكاديميا، بهدف رسم سياسات تعليمية تتماشي مع الأفكار والثقافة الحوثية التي تسعى إلى ترسيخها في وعي المجتمع من خلال طلاب وطالبات المدارس.

وفي سبيل ”حوثنة التعليم“، قام يحيى الحوثي بإبعاد الكوادر التعليمية المؤهلة من المناصب القيادية والإدارية في مؤسسات التعليم، واستبدالها بشخصيات حوثية تنتمي إلى التيار العقائدي للحوثيين، كما قام بتغيير المناهج وإنشاء مراكز صيفية تعلم الفكر الحوثي.

ولم تكتف جماعة الحوثي بتغيير المنهاج في المدارس، بل وصلت أيضا إلى الجامعات، ففي العام 2016 استحداث الجماعة مادة ”الثقافة الوطنية“ في المواد الدراسية المخصصة لطلاب الجامعات في مناطق سيطرتها، وباتت مادة إجبارية لكل التخصصات الجامعية، وتسعى من خلالها إلى تحسين صورتها وإبراز رموز جماعة الحوثي.