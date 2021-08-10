الجيش اليمني يعلن السيطرة على "مواقع مهمة" غرب مأرب

أعلن الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، سيطرة قواته المسنودة برجال القبائل، على ”مواقع مهمة“ في الأطراف الغربية من محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية واستعادتها من قبضة ميليشيات الحوثيين.

وقال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، إن معارك اندلعت بين الجانبين أدت إلى مقتل وإصابة عدد من عناصر ميليشيات الحوثيين تمكنت بعدها قوات الجيش ورجال القبائل من السيطرة على عدد من المواقع بجبهة ”الكسارة“، في مديرية صرواح غرب مأرب.

خسائر بشرية ومادية

وأضاف الموقع، أن ميليشيات الحوثيين تكبدت خسائر بشرية ومادية خلال غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين في أطراف مأرب.

من جانبه، قال المركز الإعلامي التابع للقوات اليمنية المسلحة على ”تويتر“، إن المعارك التي دارت بجبهة ”الكسارة“، شملت عدة مواقع في محيط منطقة ”ملبودة“.

تجدد المعارك

وذكرت مصادر عسكرية لـ“إرم نيوز“، أن معارك أخرى تجددت اليوم الثلاثاء في منطقة ”المشجح“ بمديرية صرواح، غرب مأرب، إذ تمكنت قوات الجيش والقبليين من التصدي لهجوم حوثي جديد، إلى جانب مواجهات في منطقة ”المخدرة“ غرب المحافظة، تزامنًا مع معارك في الأطراف الجنوبية.

وقالت المصادر، إن قوات الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل، صدوا هجوما للحوثيين على عدة مواقع بمنطقتي ”المشيريف“ و ”بقثة“، بمديرية رحبة جنوب مأرب، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وكانت طائرات التحالف العربي، قد استهدفت في وقت متأخر من مساء الإثنين، اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثيين في جبهة رحبة، جنوب مأرب، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا في الاجتماع، طبقًا لما ذكره المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة على ”تويتر“.

خسائر شبه يومية

قال قائد جبهة ”المخدرة“، العقيد يحيى السدرة، إن ميليشيات الحوثيين ”تتكبد خسائر شبه يومية في صحراء الجبهة، التي تحولت إلى مصيدة بيد أبطال الجيش والمقاومة الشعبية، يوقعوا فيها عناصر الميليشيا المتمردة، ويكبدونها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

وأكد العقيد السدرة في حديث لموقع القوات اليمنية المسلحة ”26 سبتمبر“، أن ”الجيش والمقاومة يدافعون اليوم عن الأرض اليمنية حتى لا تصبح موطئ قدم لإيران، ويدافعون عن حقوق اليمنيين التي انتهكتها الميليشيا“.

ومنذ شباط/فبراير الماضي، تشن ميليشيات الحوثيين، هجومًا عنيفًا على أطراف محافظة مأرب الغربية والشمالية والجنوبية، بغية تحقيق أي تقدم ميداني يقربها من مركز المحافظة الغنية بالنفط، التي تعتبر مركز العمليات العسكرية للحكومة اليمنية شمال البلاد.