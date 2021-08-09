مقاتلات التحالف تستهدف اجتماعا لقيادات حوثية في مأرب

استهدفت مقاتلات التحالف العربي، في ساعة متأخرة من مساء يوم الإثنين، اجتماعا لقيادات ميليشيات الحوثي الإنقلابية، في جبهة رحبة بمدينة مأرب شمال شرق اليمن.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على حسابه الرسمي في موقع ”تويتر“ ”‏طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مأرب، ومصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد“.

طيران تحالف دعم الشرعية يستهدف، في وقت متأخر من مساء الاثنين، اجتماعاً لقيادات مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة رحبة جنوب غرب مارب، ومصرع جميع من كانوا في الاجتماع، إضافة إلى تدمير 5 أطقم بما عليها من مسلحين وعتاد. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) August 9, 2021

وفي سياق أخر، أعلن مركز مسام السعودي لانتزاع الألغام، عن تمكنه من انتزاع أكثر من 1400 لغم، خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس/ آب الجاري، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مناطق متفرقه من البلاد، وذلك قبل تحريرها منهم.

وتنوعت الألغام المنزوعة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، في نسختها الصادرة عن الشرعية اليمنية، ”ما بين 13 لغمًا مضادًا للأفراد، و672 لغمًا مضادًا للدبابات، و730 ذخيرة غير متفجرة“.

وقالت ”سبأ“ إن إجمالي الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع مسام، بلغ 266 ألفًا و452 لغمًا، زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في المناطق السكنية والطرق ومزارع المواطنين.

وعلى الصعيد السياسي، جددت دول مجلس التعاون الخليجي، حرصها على إنهاء الأزمة اليمنية، عبر الحل السياسي، وفقا للقرارات والمرجعيات الثلاث السابقة.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية ”واس“، خبرا، تناول تفاصيل مكالمة هاتفية، جمعت بين الأمين العام المجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، بالمبعوث الأممي الجديد إلى اليمن السويدي هانس غروندبيرغ.

وقالت ”واس“ إن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، جدد حرص مجلس التعاون، على ”إنهاء الأزمة اليمنية من خلال الحل السياسي، وفقا للمرجعيات الثلاث، المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216“.

وأكد الحجرف في الاتصال الهاتفي، أهمية استمرار الجهود الأممية وتكاملها للوصول إلى حل للأزمة اليمينة انطلاقا من مبادرة المملكة لوقف إطلاق النار، والدفع بالحل السياسي تغليبا لمصلحه اليمن واليمنيين.

وفي ختام المكالمة الهاتفية، أبدى الحجرف تطلعاته، للعمل مع غروندبيرغ، لمواصلة الجهود الرامية إلى حل شامل للأزمة اليمنية، وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.