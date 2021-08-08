الحوثيون: لا جدوى من الاجتماع مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد

اعتبر محمد عبد السلام، كبير مفاوضي ”حركة الحوثي“ اليمنية المتحالفة مع إيران، الأحد، أن ”لا جدوى“ من إجراء محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة الجديد الخاص لليمن، دون تحرك بشأن الشروط الرئيسة للحركة التي طُرحت خلال عملية السلام المتوقفة.

وجاء تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبيرج مبعوثا خاصا للأمم المتحدة لليمن يوم الجمعة، بينما تبذل الأمم المتحدة والولايات المتحدة قصارى الجهد لتحقيق تقدم صوب إنهاء الحرب المستمرة منذ ست سنوات بين الحوثيين والتحالف العربي الذي يدعم الحكومة اليمنية.

وتعثرت مبادرة تقودها الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار ورفع القيود البحرية والجوية التي يفرضها التحالف على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون.

ويسعى التحالف إلى اتفاق متزامن، بينما يصر الحوثيون على رفع الحصار أولا.

وتعليقا على تعيين جروندبيرج، قال عبد السلام كبير المفاوضين الحوثيين عبر موقع ”تويتر“: ”لا جدوى من أي حوار قبل فتح المطارات والموانئ كأولوية وحاجة وضرورة إنسانية“.

ورأى عبد السلام في رسالة نصية وجهها إلى وكالة ”رويترز“، بعدم وجود ”أي جدوى من ذلك (تعيين جروندبيرج)، فالمبعوث ليس بيده شيء حتى نلتقيه“.

وأضاف أن زيارة المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينج، إلى العاصمة السعودية الرياض، الشهر الماضي، ”لم تحدث أي تقدم“.

وجاءت زيارة ليندركينج الأحدث إلى المنطقة مع انتشار المعارك البرية خارج مأرب الغنية بالغاز، وهي آخر معقل للحكومة في الشمال، يحاول الحوثيون السيطرة عليه.

والأسبوع الماضي، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن الحوثيين مسؤولون عن الكثير ‏من المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

وأضاف برايس، أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيموثي ‏ليندركينغ، دعا -عند زيارته إلى المنطقة- الحوثيين إلى وقف إطلاق النار في مأرب وجميع ‏أنحاء البلاد.

وأشار إلى استمرار رفض الحوثيين الانخراط في اجتماع لوقف إطلاق النار، وإجراء محادثات ‏سياسية.

وأدى الصراع، إلى مقتل عشرات الألوف ودفع اليمن إلى حافة المجاعة.

وتدخل التحالف العربي في اليمن في آذار/مارس 2015 بعد أن أخرج الحوثيون الحكومة من العاصمة صنعاء.