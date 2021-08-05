اغتيال أكاديمي يمني في أحد شوارع صنعاء

أفادت مصادر يمنية، في وقت متأخر من ليل الأربعاء، باغتيال أكاديمي في جامعة صنعاء، من قبل مسلحين مجهولين.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“: ”اغتال مسلحون مجهولون، مدير المركز الاستشاري الهندسي والأستاذ في كلية الهندسة بجامعة صنعاء محمد علي نعيم، أثناء خروجه من منزل صديقه في شارع تونس وسط صنعاء“.

وأوضحت مصادر مقربة من الأكاديمي نعيم، أنه ”عند التاسعة من مساء الأربعاء، ولدى خروجه من منزل صديقه، أطلق مسلحان وابلا من الرصاص عليه، ولاذا بالفرار إلى جهة مجهولة“.

وأضافت: ”نُقل نعيم إلى مستشفى بصنعاء لكنه فارق الحياة“.

وسارع رواد منصات التواصل الاجتماعي في اليمن، إلى تداول خبر اغتيال نعيم، مرفقين إياه بصورة عن آخر منشور كتبه على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، والتي نشرها في وقت سابق من مساء الأربعاء، مشيرين إلى أنها قد تكون السبب وراء اغتياله.

وقال محمد نعيم في منشوره المتداول: ”تغيير سعر صرف الدولار، في بنكي صنعاء وعدن من 250 رياال، مقابل الدولار الواحد، إلى 600 في صنعاء، و500 في عدن، سينعكس بالزيادة في أسعار متطلبات المعيشية، لذا نطالب من حكومتي صنعاء وعدن، زيادة الرواتب“.

كما نشر نعيم قبيل منشوره الأخير، بساعات قليلة، صورة تجمعه بصديق له، معلقا عليها بالقول: ”ما زالت الثورة مستمرة“.

ومحمد علي نعيم، هو أستاذ مساعد في قسم العمارة بكلية الهندسة بجامعة صنعاء، وأحد أهم كوادرها. حصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة المعمارية من الجامعة التكنولوجية في العاصمة العراقية بغداد العام 2005، وأشرف على بناء مئات السدود والمباني والمنشآت الحكومية والخاصة في عدد من المدن اليمنية.

وتكررت حوادث اغتيال أكاديميين في مناطق سيطرة الحوثيين، ففي آذار/ مارس 2020، اغتال مسلحون مجهولون، أكاديميا في جامعة الحديدة في أحد أحياء مدينة صنعاء.

وفي العام 2018، اغتيل راجي أحمد عبدالملك حميد الدين رئيس جامعة ”إقراء للعلوم“ الخاصة، على يد مسلحين مجهولين في شارع القاهرة بصنعاء، قبل أن يلوذوا بالفرار. ولم تكشف الأجهزة الأمنية الحوثية حتى الآن تفاصيل الجريمة ودوافعها.