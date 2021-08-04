مقتل 4 حوثيين بانفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشياتهم في وقت سابق

قُتل 4 مسلحين حوثيين، الأربعاء، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعتها ميليشياتهم في وقت سابق في مناطق سيطرتها غرب مديرية حيس جنوب الحديدة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة – جبهة الساحل الغربي، عن مصدر عسكري، قوله، إن ”عبوة ناسفة زرعها الحوثيون في مزارع حيس، انفجرت بإحدى آلياتهم أثناء محاولة نشر مقاتليهم غرب المديرية“.

وأكد المصدر أن ”الانفجار أدى إلى مصرع 4 من العناصر الحوثية، فيما تحولت أجسادهم إلى أشلاء“، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي عبر موقعه الإلكتروني.

وزرعت الميليشيات الحوثية المئات من العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، قبل أعوام، ولا تزال تسبب مآسي بحق المدنيين في محافظة الحديدة.

والثلاثاء الماضي، قُتل مدني إثر انفجار لغم أرضي زرعته ميليشيات الحوثيين في قرية الضاحية جنوب غرب مركز مدينة حيس، عندما كان المواطن ويدعى عمر مجيلس (55 عامًا) يستقل سيارته عائدًا إلى قريته من أحد الأسواق القريبة.

وفي أواخر شهر تموز/ يوليو المنصرم، قُتل 3 مدنيين، وأُصيب 11 آخرون، إثر انفجار لغم أرضي زرعته الميليشيات الحوثية في منطقة ”الدريهمي“ جنوب محافظة الحديدة.

وأوضح حينها المركز الإعلامي لألوية العمالقة – جبهة الساحل الغربي، نقلًا عن سكان محليين، أن ”14 مدنيًا كانوا يستقلون حافلة متوجهين لحضور حفل زفاف، انفجر بهم لغم أرضي زرعته جماعة الحوثيين في الطريق، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة 11، عدد منهم حالتهم خطرة، فيما بترت أطراف 3 مصابين“.

ولم تقتصر مآسي تلك العبوات الناسفة على البشر، ففي 25 من شهر تموز/ يوليو الماضي، أدى انفجار لغم أرضي من مخلفات الحوثيين إلى نفوق بقرتين، وإصابة مواطن في قرية الحجفة التابعة لمديرية موزع في الساحل الغربي.