الجيش اليمني يعلن عن تقدم جديد جنوب مأرب‎

أعلنت قوات الجيش اليمني اليوم الثلاثاء، عن تقدم ميداني جديد حققته على حساب ميليشيات الحوثيين، جنوب محافظة مأرب، الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وذكر الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، أن قوات الجيش اليمني والمقاومة الشعبية، شنّت هجومًا على مواقع تمركز ميليشيات الحوثيين، في جبهة ”المشيريف“، مديرية رحبة، جنوب محافظة مأرب، وتمكنت على إثره من تحرير ”جبل بياض“ من الحوثيين.

وقال موقع القوات المسلحة، إن المواجهات خلفت أكثر من 14 قتيلا وعشرات المصابين من عناصر ميليشيات الحوثيين، كما تمكنت قوات الجيش اليمني من استعادة بعض الأسلحة والذخائر التي كانت تحت سيطرة الميليشيات.

وبالتزامن مع هجوم القوات التابعة للحكومة اليمنية، شنّت مدفعية الجيش، قصفًا على مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين في جبهة ”المشيريف“، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، وفقا لما أعلنه موقع القوات المسلحة.

وشنّت طائرات التحالف العربي، عدة غارات جوية، مستهدفة تعزيزات عسكرية تابعة لميليشيات الحوثيين، كانت قادمة من محافظة البيضاء، المتاخمة لمأرب من جهة الجنوب. كما استهدفت غارات جوية أخرى مواقع الحوثيين في جبهتي ”الكسارة“ و“المشجح“ في مديرية صرواح، غرب مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، الغنية بالنفط، والتي تعد مركز العمليات العسكرية للحكومة اليمنية في شمال البلاد، منذ فبراير/شباط الماضي، معارك عنيفة في أطراف المحافظة، بعد أن شنّت ميليشيات الحوثيين حملة عسكرية تهدف للسيطرة على مأرب المكتظة بأكثر من مليوني نازح يمني.

وعلى صعيد آخر، قال ”المركز اليمني للألغام“، إن 18 يمنيًا قتلوا خلال أشهر: إبريل/ نيسان، مايو/ أيار ويونيو/ حزيران، من العام الجاري، جراء الألغام التي تزرعها مليشيات الحوثيين، في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال المركز، في إحصائية تتعلق بالخسائر البشرية والمادية لألغام الحوثيين وعبواتهم الناسفة وذخائرهم غير المتفجرة من مخلفات الحرب، نشرتها صفحته على ”فيس بوك“، إن من بين القتلى البالغ عددهم 18 يمنيًا، 10 أطفال و5 نساء، وأحد خبراء نزع الألغام، كما أصيب 23 آخرون، منهم 7 أطفال وامرأتان وعامل في نزع الألغام.

ودأبت ميليشيات الحوثيين، على زراعة مئات الآلاف من الألغام والعبوات الناسفة في معظم المناطق اليمنية، وهو ما أودى بحياة أكثر من 8 آلاف مدني، بينهم أطفال ونساء وشيوخ.