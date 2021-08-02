دبلوماسيون: غوتيريش يعتزم تعيين دبلوماسي سويدي مبعوثا لليمن

قال دبلوماسيون إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعتزم تعيين الدبلوماسي السويدي هانز جروندبرغ مبعوثا جديدا له إلى اليمن، بعدما أعطت الصين بشكل غير رسمي الضوء الأخضر للاختيار بعد تأخير عدة أسابيع.

وعلى مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة عضوا الموافقة على جروندبرغ بالإجماع، ليحل محل مارتن جريفيث الذي أصبح مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة الشهر الماضي، بعد محاولته التوسط لإنهاء الصراع في اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية.

وجروندبرغ هو سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن منذ سبتمبر/ أيلول 2019.

وقال دبلوماسيون إن مسؤولي الأمم المتحدة طرحوا اسمه بشكل غير رسمي على أعضاء المجلس للحصول على آراء بحلول منتصف تموز يوليو، وقال 14 عضوا إنهم سيوافقون على التعيين.

لكن الصين قالت إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت.

وقال مسؤول في بعثة الصين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، الاثنين، إن الصين وافقت الآن على تعيين جروندبرغ لكنه امتنع عن التعليق على سبب تأخير موافقة بكين.

وسيخطر غوتيريش الآن المجلس رسميا بتعيين جروندبرغ، وسوف يرد المجلس في خطاب يعطي الضوء الأخضر.

وامتنع متحدث باسم غوتيريش عن التعليق.

وكان دبلوماسيون قد أعلنوا في مايو/ أيار الماضي أن البريطاني مارتن غريفيث (69 عاما)، المرشّح منذ نيسان/أبريل لمنصب نائب الأمين العام للأمم المتحدة، سيغادر قريبا منصب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن الذي يشغله منذ 2018.

ويتهم مؤيدو الحكومة اليمنية غريفيث بالتساهل مع ميليشيا الحوثيين وعدم الضغط عليهم بما فيه الكفاية لتحقيق السلام المأمول في اليمن.

وعلى غرار سلفه الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فشل غريفيث، المقيم في الأردن، في المساعدة على إنهاء الحرب المستمرة منذ سنوات بين الحوثيين والحكومة اليمنية منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على الشرعية في اليمن.

ويشهد اليمن، الذي بات على شفير مجاعة، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، تسببت بها ميليشيا الحوثي.

وقبل ترك منصبه، كان الشيخ أحمد واجه أيضا مشاكل في تقديم نفسه كوسيط محايد مقبول من الحوثيين.