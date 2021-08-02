تضامن واسع مع وزير الإعلام اليمني بعد تداول "وثيقة مفبركة"

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية حملة تضامن واسعة مع وزير الإعلام اليمني إثر تداول وثيقة مفبركة زعمت قيادته شبكة لتهريب الآثار.



وأعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عدم صحة ما تم تداوله بشأن الوثيقة التي تدعي طلب الشرطة البريطانية التحقيق في قضية توقيف مهربين قاموا بتهريب قطع أثرية نادرة من السعودية إلى لندن، وبيعها في سوق التحف القديمة في شرق لندن.

وقالت الهيئة إن ”ما ورد في الوثيقة مزور وغير صحيح، ونأمل تحري الدقة، ونقل أخبار هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من حساباتها وموقعها الرسمي“.

وغرد الصحفي اليمني علي العقبي: ”لجوء مرتزقة إيران إلى استهداف معالي الوزير بنشر شائعات وأكاذيب، يدل على دوره الكبير في مواجهتهم بالتأثير على الإعلام العربي والدولي بالكشف عن جرائم والتحذير من مخاطرهم، كيف لا وهو يناشد ويدين ويخاطب المجتمع الدولي يومياً بإرهاب هذه الميليشيات“.

وقال الناشط فخري العراشي: ”لمعالي وزير الإعلام والثقافة والسياحة مواقف وطنية صلبة ساهمت وتساهم بفاعلية كبيرة في الدفاع عن الجمهورية والشرعية ومعركة التحالف في #اليمن. محاولات الفاشلين للنيل من شخصه الكريم وأعضاء الحكومة تأتي في سياق حملات التضليل المستمرة، مدفوعة الثمن والأهداف“.