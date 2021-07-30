احتجاجات ليلية في سيئون رفضًا لانعقاد جلسات البرلمان اليمني

شهدت مدينة سيئون غرب محافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، مساء الجمعة، تظاهرة ليلية بالدراجات النارية، للتعبير عن رفضهم لانعقاد جلسات البرلمان اليمني في مدينتهم.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن أبناء سيئون، تظاهروا عبر الدراجات النارية والتجمهر في ساحة قصر سيئون، رفضًا لانعقاد جلسات مجلس النواب في المدينة، والمزمع انعقاده في وقت لاحق، لم يحدد بعد.

وأطلقت القوات الأمنية في مدينة سيئون النار في الهواء، بغية تفريق المحتجين، ولم ترد معلومات لغاية الآن عن وقوع إصابات في صفوف المشاركين.

وفي سياق متصل، نفذ أبناء مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، عصر الجمعة، مسيرة راجلة، لرفض انعقاد جلسات البرلمان، والمزمع انعقادها في مدينة سيئون.

ورفع المتظاهرون لافتات، عبرت بشكل صريح عن رفض المحتجين لعقد جلسات مجلس النواب في سيئون، ذيلت بتوقيع (شباب أحرار حضرموت)، معتبرين أن البرلمان منتهي الصلاحية، كون أعضائه يتواجدون فيه منذ انتخابهم العام 2003.

وتداول رواد منصات التواصل الاجتماعي، جنوب اليمن، إعلانًا، دعا إلى تنفيذ عصيان مدني، في مدينة سيئون، نهار الأحد، والذي يدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة السادسة صباحًا، ويستمر حتى الساعة السادسة مساء من اليوم نفسه.

ودعا الإعلان، الصادر عن أبناء سيئون، تحت اسم (شباب الغضب بوادي حضرموت)، إلى تنفيذ مسيرة سلمية، خلال توقيت العصيان المدني، وتحديدًا عند الساعة التاسعة والنصف صباحًا، من يوم الأحد.

ووصلت الهيئة الرئاسية للبرلمان اليمني، الثلاثاء الماضي، إلى مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، تمهيدًا لاستئناف عقد جلسات البرلمان، وسط رفض المجلس الانتقالي الجنوبي لانعقاد جلساته في المحافظات الجنوبية.

ووصل رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني، ونائبه محمد الشدادي، إلى مطار سيئون، وكان في استقبالهما وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، ونائب رئيس البرلمان محسن باصرة، وعدد من المسؤولين المحليين بمحافظة حضرموت.

ومن المقرر أن يستأنف البرلمان اليمني انعقاد جلساته خلال الأيام المقبلة في مدينة سيئون، طبقًا لما أعلن في اجتماع سابق لرئاسة هيئة البرلمان ورؤساء الكتل البرلمانية، في أواخر مايو/أيار المنصرم.

وكان البرلمان اليمني عقد جلسة في 2019 بمدينة سيئون، هي الأولى منذ اندلاع الحرب اليمنية 2015، بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي، وعدد من سفراء الدول الخليجية والعربية والأجنبية، لانتخاب هيئة رئاسية جديدة للبرلمان.