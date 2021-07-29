اليمن.. مقتل وإصابة حوثيين في غارة للتحالف العربي جنوب مأرب

لقي عدد من المسلحين الحوثيين مصرعهم وأصيب آخرون، في قصف جوي ومدفعي شنته مقاتلات التحالف العربي ومدافع الجيش الوطني اليمني في جنوب محافظة مأرب.

وقال موقع ”سبتمبر نت“ التابع للجيش اليمني، إن مدفعية الجيش استهدفت تجمعات للميليشيات الحوثية، في جبهة رحبة جنوب مأرب اليوم الخميس.

فيما شنت مقاتلات التحالف قصفًا جويًا مركزًا استهدف مواقع وتعزيزات للحوثيين، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى منهم، وتدمير عدد من آلياتهم وعرباتهم العسكري.

وأشار الموقع إلى أن الجيش اليمني الوطني، أسقط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي، في جبهة صرواح بمحافظة مأرب، والواقعة شمال شرقي العاصمة اليمنية صنعاء، وتبعد عنها نحو 173 كيلومترا.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) بنسختها التابعة للشرعية، توجيهات رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، قيادة وزارتي الدفاع والداخلية والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد الأعمال التخريبية، التي تستهدف الأمن والاستقرار، وآخرها الاعتداء على مقطورات الغاز في منطقة العرقين.

وكان مسلحون ينتمون إلى قبيلة عبيدة بمحافظة مأرب، قاموا بمنع تصدير النفط من صافر، وفقًا لما تداولته وسائل إعلام محلية، قبل أن يدفع الجيش الوطني بتعزيزات عسكرية مساء إلى المنطقة، لإنهاء تلك الأعمال.

ومن جانب آخر، ‏تمت، اليوم الخميس، عملية جديدة لتبادل الأسرى بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي في محافظتي مأرب والجوف، حيث نجحت وساطة قبلية بتبادل 5 من جيش الشرعية مقابل 5 عناصر حوثيين.

وتعتبر هذه ثالث عملية تبادل أسرى تجري بين الطرفين بوساطات قبلية خلال شهر تموز/يوليو الجاري، وهي عمليات تبادل أسرى تتم بعيدا عن وفدي التفاوض الرسميين بشأن الأسرى بين الطرفين.

وفي وقت سابق، قُتل جندي يمني وأصيب اثنان آخران بجراح متفاوتة، مساء الثلاثاء الفائت، إثر انفجار عبوة ناسفة بإحدى العربات الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن.

وقالت مصادر أمنية في تصريح لـ “إرم نيوز“، إن ”العبوة الناسفة كانت مزروعة في موقع حاجز أمني مفاجئ بغرض التفتيش، قرب كلية التربية في مديرية خور مكسر، شرق العاصمة المؤقتة عدن، وانفجرت في إحدى العربات الأمنية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة اثنين آخرين“.