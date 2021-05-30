صحيفة بريطانية: لا وجود لقوات إماراتية في جزيرة سقطرى

نشرت صحيفة الاندبندنت البريطانية، تقريرًا أعده مراسلوها من داخل سقطرى اليمنية، حيث قاموا بجولة داخل الأرخبيل، والتقوا المسؤولين والسكان المحليين.

ونقلت الصحيفة، أنه وعلى عكس التقارير التي تفيد بأن الإمارات خططت لتحويل الجزيرة إلى قاعدة عسكرية، أو وجهة لقضاء العطلات، أفاد متحدث باسم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، أنه لا يوجد سوى 6 إماراتيين فقط، في الجزيرة، وجميعهم يعملون في المجال الإنساني.

وقالت الصحيفة، إنه كان من الواضح أن العديد من السقطريين، لديهم قدر كبير من حسن النية تجاه السعودية، مضيفة أنه في كثير من الأحيان أثناء قيادة السيارة عبر القرى النائية، كان الأطفال يركضون، وهم يصرخون ”مرحبًا سعود“ في إشارة إلى المملكة.

ونقلت الصحيفة أيضًا، عن ممثلي البعثة السعودية، أنه لم تكن هناك عمليات عسكرية في سقطرى، وأن وجودهم على نطاق ضيّق، كان لمساعدة المجتمع المحلي، ودعم عمل البرنامج السعودي للتنمية، وإعادة الإعمار في اليمن (SDRPY).

وسلطوا الضوء على كيفية استثمارهم في محافظة تجاهلتها الحكومة اليمنية في صنعاء، لفترة طويلة، وقاموا ببناء أربع مدارس جديدة، وتجديد المستشفى المحلي وتأثيثه بسيارة إسعاف، وربط 45000 شخص (من أصل 60.000 نسمة في المنطقة). بالمياه الجارية، حيث كان الكثير من قبل يعتمدون على الآبار.