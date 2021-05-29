المالكي: التحالف كبّد ميليشيا الحوثي 20 ألف قتيل وجريح خلال 6 أشهر

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، العميد الركن تركي المالكي، السبت، إن عمليات التحالف أوقعت 20 ألف قتيل وجريح في صفوف الحوثيين خلال ستة أشهر، مشيرا إلى أنه تم تدمير أكثر من أربعة آلاف آلية وعربة لمليشيات الحوثي في مأرب والجوف.

وأضاف المالكي، أن ميليشيات الحوثي تكبدت خسائر فادحة في مأرب والجوف، مؤكدا أن الفبركات الإعلامية للمليشيات هي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، بحسب ما أوردته صحيفة ”سبق“ السعودية.

وأوضح أن مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تنشر فبركات إعلامية تتحدث عن انتصارات على الأرض لرفع معنويات مقاتليها وتهدئة الغضب الشعبي في مناطق سيطرتها.

ولفت المالكي إلى أن الجيش اليمني يسيطر الآن على 30كم داخل محافظة صعدة، والتحالف يدعم عملياته في الداخل اليمني، كما أن القوات السعودية وقوات التحالف تتخذ مواقعها الدفاعية على طول الحدود مع اليمن.