التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

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التحالف: تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) May 29, 2021

ويعتبر ميناء الصليف من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، يقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة ويبعد عنها بمسافة تصل إلى 60 كم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، هي الثانية من نوعها في غضون 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.