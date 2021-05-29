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التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف
تاريخ النشر: 29 مايو 2021 11:32 GMT
تاريخ التحديث: 29 مايو 2021 12:15 GMT

التحالف العربي يعلن تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي، اليوم السبت، تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد مقابل ميناء الصليف قبل تنفيذ العملية العدائية، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.

ويعتبر ميناء الصليف من أهم الموانئ الاستراتيجية في اليمن، يقع في الشمال الغربي لمدينة الحديدة ويبعد عنها بمسافة تصل إلى 60 كم.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب السعودية، هي الثانية من نوعها في غضون 24 ساعة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف قوله إنه تم ”اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية تجاه المنطقة الجنوبية“.

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