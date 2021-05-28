نائب يمني يطالب بالتحقيق في إنشاء معسكرات "خارج نطاق الدولة" في تعز بتمويل قطري

وجه النائب في مجلس النواب اليمني، علي بن مسعد اللهبي، رسالة إلى رئيس البرلمان سلطان البركاني، مطالبًا فيها بفتح تحقيق حول وجود معسكرات خارج نطاق الدولة في محافظة تعز، بتمويل قطري يشرف عليها حمود المخلافي.

وتداول معلقون على منصات التواصل الاجتماعي، الخميس، صورة لوثيقة تظهر الرسالة التي وجهها النائب علي اللهبي.

وقد أعاد اللهبي نشر إحدى التغريدات المتضمنة للوثيقة عبر حساب منسوب له على موقع تويتر.

وجاء في الرسالة: ”تفيد المصادر من محافظة تعز، أنه يتم إنشاء معسكرات، خارج نطاق وزارة الدفاع والتحالف العربي، بتمويل قطري“.

وأضاف اللهبي، أن: ”حمود سعيد المخلافي (القيادي في حزب الإصلاح) هو من يشرف على إنشاء تلك المعسكرات“.

ونوّه إلى أن: ”هذا الإجراء، يعتبر مخالفة صريحة للدستور، والقوانين النافذة، وخرقا لسيادة الجمهورية اليمنية“.

وطالب عضو مجلس النواب، أن يتم توجيه ما تضمنته رسالته، إلى وزير الدفاع اليمني، الفريق ركن محمد المقدشي، ”للرد على ما جاء فيها، وتوضيح الحقائق وتبيانها“.

وقد أثارت الوثيقة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي.

وتسيطر قيادات تتبع حزب الإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) على مفاصل السلطة في مدينة تعز، وسط تدهور كبير في الحالة المعيشية والأمنية داخل المحافظة.

وأمس الخميس، خرج مئات اليمنيين في مسيرة غاضبة، تنديدا بـ“الفساد المستشري“ وتردي الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات السلطات المحلية في محافظة تعز، التي تبعد عن العاصمة صنعاء 256 كم.

ورفع المتظاهرون يافطات، كتب عليها: ”ميليشيات الفساد والغلاء توأم للميليشيات الحوثية“، في إشارة إلى ميليشيات حزب الإصلاح، أو ما يسمى شعبيا ”الحشد الشعبي“.