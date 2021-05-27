مسيرات غاضبة في تعز اليمنية احتجاجا على تردي الخدمات وفساد حزب الإصلاح (صور)

خرج مئات اليمنيين، اليوم الخميس، في مسيرة غاضبة تنديداً بـ“الفساد المستشري“ وتردي الخدمات المقدمة من قبل مؤسسات السلطات المحلية في محافظة تعز، التي تبعد عن العاصمة صنعاء 256 كم.

وتسيطر قيادات تتبع حزب الإصلاح – الإخوان المسلمين في اليمن- على مفاصل السلطة في مدينة تعز، وسط تدهور كبير في الحالة المعيشية والأمنية داخل المحافظة.

وانطلقت المسيرة في عدد من شوارع المدينة قبل أن تستقر أمام المقر المؤقت بديوان عام محافظة تعز، في شارع جمال وسط المدينة.

وردد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية هتافات غاضبة من استمرار تدهور الأوضاع الأمنية وتدهور الخدمات وانتشار الفساد المالي.

ورفع المتظاهرون يافطات كتب عليها ”ميليشيات الفساد والغلاء توأم للميليشيات الحوثية“، في إشارة إلى ميليشيات حزب الإصلاح أو ما يسمى شعبيا ”الحشد الشعبي“.

وتعد هذه المسيرة واحدة من الفعاليات الشعبية الغاضبة ضد الممارسات التي تنتهجها قيادات حزب الإصلاح في مدينة تعز.

وخلال الأسابيع الماضية تعرض بعض النشطاء والحقوقيين للمضايقات، وبعضهم تم اعتقاله على يد الأجهزة الأمنية والعسكرية التابعة للإصلاح، على خلفية انتقاد أداء السلطات المحلية وتفشي الفساد وفرض الإتاوات على المواطنين.

وتزامنت المسيرة مع واحدة أخرى تندد بتعرض إحدى المجموعات التجارية بمدينة تعز للاعتداء من قبل مسلحين يتبعون قياديا في حزب الإصلاح قبل عدة أيام.

وكانت مجموعة شركات الحاج أحمد عبد الله الشيباني، ومقرها الرئيس بمدينة تعز، هددت منتصف الأسبوع الحالي بتوقيف كل أنشطتها ومصانعها، في حال لم يتم القبض على الجناة وإحالتهم للقضاء.