اليمن.. التحالف يفند مزاعم وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون

نقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مصدر في التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، قوله إن أنباء تحدثت عن وجود قوات إماراتية في جزيرتي سقطرى وميون اليمنيتين غير صحيحة.

وقال المصدر الذي وصفته الوكالة الحكومية بالمسؤول: ”لا صحة للأنباء التي تتحدث عن وجود قوات لدولة الإمارات العربية المتحدة، في جزيرتي سقطرى وميون“.

وأضاف: ”أما التجهيزات الموجودة في جزيرة ميون فهي تحت سيطرة قيادة التحالف، وفيما يخدم تمكين قوات الشرعية وقوات التحالف من التصدي لميليشيات الحوثي، وتأمين الملاحة البحرية، وإسناد قوات الساحل الغربي“.

وأشار إلى أن ”الجهد الإماراتي الحالي يتركز مع قوات التحالف في التصدي جوّا للميليشيات الحوثية في الدفاع عن مأرب“، مؤكدا أن ”احترام سيادة اليمن ووحدة أراضيه من المبادئ الراسخة والثوابت الأساسية للتحالف“.