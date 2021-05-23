الإرياني: الإدارة الأمريكية ماضية في مراجعة قرارها بشأن تصنيف مليشيا الحوثي

قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تؤكد مضي الإدارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي ”منظمة إرهابية“.

وأضاف في مجموعة تغريدات له على تويتر الأحد، إن الإجارءا لأمريكي ياتي كخطوة لتشجيعها للانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام، والذي اعتبرته المليشيا ضوء اخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري.

١-العقوبات المفروضة مؤخرا على عدد من قيادات مليشيا الحوثي المدعومة من ايران تؤكد مضي الادارة الأمريكية في مراجعة قرارها برفع تصنيف مليشيا الحوثي "منظمة ارهابية" كخطوة لتشجيعها للانخراط في جهود التهدئة واحلال السلام،والذي اعتبرته المليشيا ضوء اخضر لمزيد من التصعيد السياسي والعسكري — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 23, 2021

وأكد الإرياني ضرورة مراجعة القرار الأمريكي بشأن رفع اسم الميليشيا من قائمة التنظيمات الإرهابية، مشيرا إلى أن ”العقوبات الفردية التي تطال قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي في إطار الضغوط عليها للامتثال لجهود التهدئة وإحلال السلام،لم تؤثر على وتيرة عملياتها العسكرية في مارب وأنشطتها الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة،ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية“.

٢-العقوبات الفردية التي تطال قيادات الصف الأول في مليشيا الحوثي في اطار الضغوط عليها للامتثال لجهود التهدئة واحلال السلام،لم تؤثر على وتيرة عملياتها العسكرية في مارب وأنشطتها الارهابية التي تستهدف الأحياء السكنية ومخيمات النزوح في المناطق المحررة،ودول الجوار وخطوط الملاحة الدولية — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 23, 2021

ودعا الإرياني المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية، الى إعادة النظر في أسلوب التعاطي مع مليشيا الحوثي، وإعادة تصنيفها ”منظمة إرهابية“ كخطوة محورية لتجفيف منابعها المالية والحد من أنشطتها الإرهابية،ودفعها نحو الانخراط في جهود التهدئة وإحلال السلام،وإنهاء المعاناة الإنسانية المتفاقمة لليمنيين.