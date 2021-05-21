الحكومة اليمنية: المفاوضات الأممية مع الحوثيين بشأن "صافر" محكوم عليها بالفشل

اعتبر وزير الإعلام اليمني معمّر الإرياني، اليوم الجمعة، أن مفاوضات جديدة بين الأمم المتحدة وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، بشأن خزان النفط ”صافر“، ”محكوم عليها بالفشل الذريع“.

وقال الإرياني، في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الحديث عن جولة جديدة من المفاوضات بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثي المدعومة من إيران بشأن خزان النفط صافر محكوم عليها بالفشل الذريع، وهو ما تؤكده التجارب والمعطيات وجولات الحوار السابقة التي أثبتت أن الميليشيا لا تفقه لغة الحوار، واستخدامها الملف مادة للمساومة والابتزاز السياسي“.

وأضاف الإرياني: ”فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم صافر، جراء استمرار تعنت المراوغة ميليشيا الحوثي الإرهابية، وتراجعها أكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق أممي بالصعود للناقلة، وتقييم وضعها الفني وصيانتها“.

٢-فشلت كل مساعي الأمم المتحدة خلال السنوات الأخيرة في تلافي الكارثة المتوقعة جراء تسرب أو غرق أو انفجار خزان النفط العائم #صافر، جراء استمرار تعنت المراوغة مليشيا الحوثي الارهابية، وتراجعها اكثر من مرة عن التزاماتها بالسماح لفريق اممي بالصعود للناقلة وتقييم وضعها الفني وصيانتها — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 21, 2021

وتابع الوزير: ”المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن مطالبون بممارسة أقصى درجات الضغط على ميليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة“.

٣-المجتمع الدولي والامم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الامن مطالبين بممارسة اقصى درجات الضغط على مليشيا الحوثي، كخيار وحيد لحلحلة الملف وتلافي وقوع كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية هي الأكبر في تاريخ البشرية، سيتضرر منها ملايين البشر، وستدفع ثمنها المنطقة والعالم لعقود قادمة — معمر الإرياني (@ERYANIM) May 21, 2021

ويقع خزان ”صافر“ النفطي العائم، الذي يحمل على متنه أكثر من مليون برميل من النفط الخام، في مياه البحر الأحمر، قبالة سواحل محافظة الحديدة، غربي اليمن، الخاضعة مناطق منها لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وهو عبارة عن سفينة متهالكة صُنعت قبل 46 عامًا، ولم تُجرَ لها أي عمليات صيانة منذ سنوات، وتهدد بكارثة بيئية كبيرة في حال تسرب النفط منها.