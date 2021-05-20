مصرع زعيم قبلي يمني موالٍ للحوثي في ظروف غامضة

عثر مواطنون على جثة أحد زعماء القبائل في منطقة بني مطر التابعة إداريا لمحافظة صنعاء، في ظروف غامضة، اليوم الخميس، بعد يومين من اختفائه.

وقالت مصادر يمنية لـ“إرم نيوز“: إن الزعيم القبلي محمد عبد الله المطري قُتل في ظروف غامضة، بعد تصاعد الخلاف مع أحد القيادات الميدانية للميليشيات الحوثية في المنطقة، ووجدت جثة المطري ملقاة في أحد الأودية، وتتكتم الميليشيات الحوثية على خبر مقتل الزعيم القبلي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن الزعيم القبلي المطري واحد من زعماء القبائل الذين ساندوا جماعة الحوثي للوصول إلى مناطق بني مطر في صنعاء، وسهل دخولهم إلى المنطقة قبل نحو سبع سنوات، وتصاعدت الخلافات بينه وبين أحد المشرفين الحوثيين قبل أسبوع من مقتله.

وجاء مقتل الزعيم القبلي المطري بعد يومين من اعتقال الزعيم القبلي الموالي للحوثيين ”صالح عبد القوي الحميقاني“ في مدينة البيضاء، وسط اليمن، إثر مواجهات من قوة حوثية مسلحة، أسفرت عن مقتل القيادي الحوثي ”منير السماوي“ الذي عينته الميليشيات الحوثية قبل نحو عام مديراً لشرطة مدينة البيضاء.

وخلال المواجهات أصيب الحميقاني، كما قُتل أحد مرافقيه، قبل اعتقاله ونقله إلى سجن سري، ورجحت المصادر أن تتم تصفية الزعيم القبلي الحميقاني.

تأتي هذه التطورات بعد تصاعد الخلافات بين القيادات الحوثية وبعض زعماء القبائل الذين كانوا موالين للحوثي، على خلفية استحواذ القيادات الحوثية على الموارد المالية وتعمد إهانة زعماء القبائل الموالين لهم، وإجبارهم على الدفع بالشباب للجبهات، وتهديدهم بالاعتقال والسجن في أي لحظة.

وخلال الأشهر الخمسة من العام الحالي 2021 رصدت تقارير تصفية الميليشيات الحوثية 26 شيخا وزعيما قبليا في مناطق سيطرتها، أغلبهم قتلوا في ظروف غامضة، ساهموا في تعزيز حضور الميليشيات الحوثية في مناطقهم، بعد خلافات مع قيادات حوثية بارزة.