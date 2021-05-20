خلال استقبالها بن دغر.. مصر تؤكد على المبادرة السعودية كحل لأزمة اليمن

جددت مصر التأكيد على أن المبادرة التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية، في آذار/ مارس 2021، هي السبيل الأمثل لإنهاء الأزمة اليمنية، داعية مختلف الأطراف اليمنية إلى الالتفاف حولها لحقن دماء الشعب اليمني.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الخميس، الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، حيث تناول اللقاء مستجدات الأزمة اليمنية، وسبل تعزيز دعم مصر لليمن؛ للخروج من محنته الحالية.

وجدد شكري خلال اللقاء، التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه الأزمة اليمنية، باعتبار أن اليمن يُعدُّ إحدى ركائز الأمن القومي العربي، حسب وصفه.

وشدد المسؤول المصري على ضرورة تغليب الحل السياسي للأزمة، وصولا إلى تسوية شاملة وفق المرجعيات الأساسية المُتفق عليها، وعلى نحو يفضي إلى وضع حد للتدخلات السلبية في الساحة اليمنية، ويضمن وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

من جانبه؛ عبَّر رئيس مجلس الشورى اليمني عن تقديره لدعم مصر المُستمر لليمن، وللجالية اليمنية المقيمة في مصر، فضلا عن تطلع بلاده لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في إطار المجالات ذات الأولوية للجانب اليمني.

وكانت الرياض قد طرحت، في آذار/مارس الماضي، مبادرة تضمنت وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة، وبدء مشاورات بين الأطراف المختلفة برعاية أممية.

ونصت المبادرة على بدء الأطراف اليمنية مشاورات للتوصل إلى حل سياسي برعاية الأمم المتحدة، استنادا إلى مرجعيات مخرجات الحوار الوطني اليمني والمبادرة الخليجية، لترتيب الانتقال السلمي للسلطة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي ينص على دعوة جماعة الحوثي ”لسحب قواتها على الفور ودون قيد أو شرط“.