اليمن.. ضبط خلية حوثية لزرع العبوات الناسفة في مأرب

ألقت الأجهزة الأمنية، في محافظة مأرب شمال شرق اليمن، القبض على خلية حوثية أثناء محاولتها زرع عبوات ناسفة.

وقال مصدر أمني في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ نت) إن ”الأجهزة الأمنية ألقت القبض، على أفراد خلية إرهابية تعمل لصالح ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، في عملية أمنية نوعية، نفذتها بعد عملية تعقب ومتابعة مستمرة لأفراد وعناصر الخلية استمرت لأيام“.

وأوضح المصدر أن ”ميليشيات الحوثي، أوكلت لعناصر الخلية، القيام بأعمال إرهابية وتخريبية في مناطق متفرقة داخل مأرب، وذلك في إطار مخططات الميليشيات الانقلابية، لإثارة الفوضى، وزعزعة الأمن والاستقرار، وإقلاق السكينة العامة للمواطنين“.

وأشار المصدر الأمني إلى أن ”قوات الأمن ضبطت عددا من عناصر الخلية الإرهابية الحوثية، أثناء قيامهم بزرع العبوات الناسفة في الخط الدولي، مستهدفة الطواقم الطبية، وشاحنات نقل البضائع، والمسافرين“.

إلى ذلك، أعلن المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية، اليوم الأربعاء، عن مصرع مجموعة من عناصر ميليشيات الحوثي، وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير وإعطاب آليات ومعدات عسكرية، وذلك جراء غارات جوية نفذتها مقاتلات التحالف العربي، استهدفت مواقعهم وتمركزاتهم، في أطراف محافظة مأرب.