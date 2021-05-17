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الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي مأرب
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 17:42 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 18:05 GMT

الجيش اليمني يعلن استعادة مواقع من الحوثيين غربي مأرب

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تمكنها من السيطرة على عدد من المواقع كانت في قبضة ميليشيات الحوثيين، غربي محافظة مأرب، بعد هجوم مباغت، أسفر عن مقتل

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المصدر: عدن – إرم نيوز

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الاثنين، تمكنها من السيطرة على عدد من المواقع كانت في قبضة ميليشيات الحوثيين، غربي محافظة مأرب، بعد هجوم مباغت، أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الحوثيين.

ونقل المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة عن مصدر عسكري قوله: إن ”قوات الجيش شنّت هجومًا مباغتًا، تمكنت خلاله من دحر ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، من عدة مواقع في جبهة الكسارة، غرب محافظة مأرب“.

ووفقًا للمصدر العسكري، فإن الهجوم أسفر عن سقوط العديد من عناصر ميليشيات الحوثيين بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر في العربات العسكرية، ومقتل جميع من كانوا على متنها.

وأشار المصدر إلى أن قوات الجيش استعادت أسلحة متوسطة وخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة، تركتها ميليشيات الحوثي بعد فرارها.

وذكر المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على تويتر، أن طائرات التحالف العربي استهدفت بعدّة غارات تجمعات وتعزيزات الحوثيين في جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح، غربي مأرب ومحيطها، وأسفر القصف عن خسائر بشرية ومادية في صفوف الحوثيين.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قالت وسائل إعلام محلية: إن الغارات الجوية غربي مأرب أسفرت عن مقتل قيادي ميداني في ميليشيات الحوثي، يدعى العقيد غالب الحمزي، مع عدد آخر من عناصر الميليشيات.

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